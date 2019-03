Es asombrosa que la situación en el mercado de divisas pueda cambiarse tan drásticamente. Hay tres noticias clavé. Los funcionarios de la Reserva Federal no planean aumentar la tasa de interés. Europa está a punto de entrar en recesión y el Reino Unido ganó una pequeña prórroga de Brexit. Por consiguiente, la consolidación de divisas se alteró con caídas pronunciadas. Pero las monedas se hicieron un poco más predecibles debido a la claridad de la posición de la FED estadounidense. Dólar terminó la semana pasada bajando frente al yen japonés, pero se consolidó frente al euro, dólares canadiense y australiano.

Esperamos que las tendencias de la semana pasada sigan desarrollándose en los próximos 4 días laborales. El calendario económico está lleno de acontecimientos importantes, pero ellos no tendrán tanto impacto como, por ejemplo, la reunión de la FED. No pueden cambiar el ánimo en el mercado.

La divisa más débil era el euro que bajó tras la publicación de terribles índices de la actividad comercial y de gestores de compras. El par EUR/USD, según Libertex, llegó hasta 1,13. Los inversores volvieron a tener preocupaciones por la inminente recesión en la zona de euro. Los países que más decepcionaron eran Alemania y Francia. La situación se asevera con las noticias de EE.UU. Trump dijo que su país durante 10 años toleraba la expansión de autos europeos en el mercado de América del Norte y que tenía planes de recuperar el liderazgo de productores estadounidenses.

El rendimiento de las obligaciones de diez años de Alemania volvió a ser negativo por primera vez desde octubre de 2016. Esta noticia posicionó el euro frente al dólar a nivel de 1,1288.

La FED no planea aumentar las tasas de interés este año, lo que significa que tampoco lo hará el Banco Central Europeo. El BCE va a esperar el primer paso de su contraparte estadounidense. Por eso, es técnicamente posible que en un futuro cercano el par EUR/USD llegue a 1,10.

Equipo Analítico de Libertex

Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading.

Para ver más señales les invitamos a suscribirse a nuestro Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/

Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.