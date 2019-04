La intervención de la Casa Blanca en la política monetaria de la Reserva Federal (FED) perjudica la moneda estadounidense

La FED no planea ceder a la presión. Donald Trump y su administración llaman a bajar la tasa de rendimiento de fondos federales, pero los funcionarios del Comité de Mercados Abiertos (FOMC) no descartan que seguirán normalizando la política monetaria y crediticia. El presidente del Banco Federal de Reservas de Nueva York dijo que la economía funciona bien y que las tasas de deudas están en la zona adecuada. La jefa del mismo organismo de Cleveland supuso que el aumento de la tasa sería necesario en condiciones de crecimiento del PIB por encima de la tendencia, la estadística laboral sólida y la inflación que se acerca al objetivo de 2%. El titular del banco de reservas de Filadelfia espera que las tasas suban 25 puntos básicos en 2019 y en 2020. Pues, Trump ahora tiene que criticar a todo el sistema de reservas, no sólo al jefe de la FED.

Todos los candidatos del presidente actual votaron a favor de endurecimiento de la política monetaria y crediticia a pesar de las reiteradas llamadas del presidente a no hacerlo. Ahora el inquilino de la Casa Blanca se involucra en juegos políticos tratando de promover a sus candidatos a los puestos vacantes del sistema de la FED. Pero es nada más que intentos vacíos, porque si la FED decide, lo hace. Si no – no. Trump tiene que aceptarlo. No obstante, la posición de la Reserva Federal puede modificarse.

Ahora analizamos los pasos del Banco Central Europeo (BCE). Los expertos del organismo señalaban que la desaceleración económica de la zona de euro era un tema provisional, pero el acta de reunión del marzo indica que el pesimismo predomina en el organismo. Algunos miembros del consejo dirigente propusieron elevar las tasas más tarde – en 2020 en vez de 2019. Esta posición corresponde a la analítica de Bloomberg, conforme a la cual el BCE empezará a normalizar la política monetaria y crediticia en junio de 2020. El equipo analítico de Libertex coincide con las proyecciones de Bloomberg. Los principales factores de riesgo ahora son Brexit, guerras comerciales y problemas de Italia.

Sin embargo, la mayoría de expertos considera que euro consolidará sus posiciones para el fin de año en curso. El pronóstico consensuado es de 1,18 dólares por cada euro. Se espera que el sistema bancario se estabilice y que haya más estímulos fiscales. Por eso es recomendable utilizar el informe laboral sólido de EE.UU. para comprar EUR/USD durante la bajada de cotizaciones y abrir las posiciones largas.

Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.