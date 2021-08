Una de las personas que ya está haciendo cuentas para la vida es el poseedor del récord mundial de comer hot dog.

Un solo hot dog puede costarnos 36 minutos, y no incluimos el tiempo que lleva comerlo. Un estudio de la Universidad de Michigan buscó atribuir los minutos de vida ganados y perdidos que ciertos alimentos pueden darnos. El hot dog surge como el caso más grave entre las estimaciones realizadas.

El estudio que “CNN” informa fue publicado a principios de este mes en la revista “Nature Food”. Olivier Jolliet, profesor de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad y autor del artículo, explicó al canal de televisión que el objetivo del estudio era “hacer una evaluación basada en los impactos, beneficiosos y perjudiciales, de los alimentos en la salud”.

Para ello, definieron un índice que convertía en minutos el balance beneficioso o perjudicial de las porciones de alimentos de diferentes alimentos. Utilizaron un estudio previo que midió la morbilidad asociada con la elección de alimentos de las personas.

La carne procesada fue uno de los alimentos que más daño causó. Cada gramo equivalía a 0,45 minutos perdidos (para comparación: un gramo de fruta daría otros 0,1 minutos de vida). El hot dog estándar, según las estimaciones de Jolliet, ya costaría 27 minutos. Al agregar ingredientes como sal y grasas trans, el valor final fue de 36 minutos.

Si es extraño cómo un estudio convierte automáticamente lo que comes en minutos de vida ganados o perdidos, no estás solo. Al mismo tiempo” CNN”, Marion Nestlé, profesora de nutrición y Salud Pública de la Universidad de Nueva York destaca que “no es tan fácil calcular lo que se debe comer para llegar a los Cien Años”.

“Un cambio en la dieta que pasa solo excluyendo o incluyendo un alimento no hará mucha diferencia. La dieta en general y el estilo de vida son los estándares que cuentan”, explicó, señalando que se tendrían que hacer muchas otras pruebas para darse cuenta de si sería posible convertir alimentos individuales en minutos de vida.

Otra reacción curiosa fue la de una persona que puede tener que pagar las facturas de por vida a causa de los perros calientes consumidos. “USA Today” destacó el caso de Joey Chestnut, que a menudo participa en competiciones donde se come tantos perros calientes como sea posible en poco tiempo.

Joey Chestnut ya ha ganado un concurso nacional en los EE.UU. 13 veces e incluso tiene el récord mundial: logró comer 76 perros calientes en 10 minutos. A lo largo de su vida, estima que ha comido más de 19,200 perros calientes solo en los últimos 16 años.

Según los cálculos del estudio, esto significa que en estos 16 años Joey Chestnut habría perdido un año y 15 minutos de vida. Curioso fue también su reacción en Twitter al estudio. “Interesante. Puede que tenga que comer algunas nueces para recuperar el tiempo perdido”.

