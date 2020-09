Según Jorge Almeida, la investigación «vino no sólo a aumentar el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro», sino también»apoyar con evidencia científica una de las metodologías de reconocimiento facial más utilizadas actualmente».

Dirigido por investigadores de la Facultad de Psicología y de Ciencias de la educación de la UC, en colaboración con el Centro Hospitalario y Universitario de Coimbra y las instituciones americanas Dartmouth College y Massachusetts Institute of Technology, el estudio se centró en un hombre diestro de 59 años, que presenta una condición neurológica denominada hemi-prosopometamorfopsia.

