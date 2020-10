“Los niños son transmisores muy eficientes en este entorno, que no se ha establecido firmemente en estudios previos”, argumenta Laxminarayan.

“Nuestro estudio presenta la mayor demostración empírica de sobre-transmisión que conocemos en cualquier enfermedad infecciosa”, dijo el investigador Ramanan Laxminarayan. “Los eventos de súper transmisión son la regla y no la excepción cuando se observa la propagación de Covid-19, tanto en India como, probablemente, en todas partes afectadas”.

La investigación reveló que el 71% de los individuos infectados no infectaron ninguno de sus contactos, mientras que solo el 8% de los individuos infectados representaron el 60% de las nuevas infecciones.

By