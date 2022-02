ESTUDIAR en REINO UNIDO 2022>> 10 SUPER RAZONES>

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Estudiar en Reino Unido 2022: El Reino Unido es un destino popular para estudiar en el extranjero entre los estudiantes internacionales, y hay muchas razones para ello. ¿Considera que el Reino Unido es un lugar al que ir para sus estudios?

Estudiar en Reino Unido 2022

¿Considera que el Reino Unido es un lugar al que ir para sus estudios? Bueno, este país es una gran opción para aquellos que planean invertir en su educación que les abrirá las puertas a una carrera increíble.

Universidades brillantes con largas tradiciones

Estudiar en Reino Unido 2022: Compruebe QS World University Rankings, EL Ranking Universitario o cualquier otro ranking universitario mundial de buena reputación y verá muchas universidades del Reino Unido en el top 100 (16% en el QS) y al menos algunas de ellas en el top 10.

Por ejemplo, la historia de Oxford y Cambridge se remonta a más de 800 años. Estas dos escuelas tienen tradiciones de larga data, ya que han estado proporcionando educación superior durante siglos. Otras universidades del Reino Unido se han basado en estas tradiciones y también tienen estándares extremadamente altos. A lo largo de la historia, la educación del Reino Unido ha producido muchos científicos de renombre mundial. Hoy en día, es reconocido y muy valorado en todo el mundo.

Comunidad internacional de estudiantes

El Reino Unido es el segundo destino de estudios en el extranjero más popular del mundo, justo después de los Estados Unidos. Según la Agencia de Estadísticas de Educación Superior (HESA), 556.625 estudiantes internacionales eligen estudiar en el Reino Unido. Con el Brexit, el número de estudiantes internacionales de países europeos disminuyó un 16% en 2022, informa la agencia de admisiones universitarias UCAS.

Esto significa que habrá aún menos competencia para estudiantes internacionales de países no europeos. Las universidades del Reino Unido ofrecen un gran número de becas, especialmente para estudiantes de posgrado, y en general tratan de hacer que el entorno de estudio sea lo más acogedor posible.

Sin barreras lingüísticas

La mayoría de los jóvenes que van al extranjero a estudiar ya hablan inglés. Por lo general, uno tiene que aprobar un examen de inglés como IELTS o TOEFL para ser admitido en una universidad en el extranjero. Sin embargo, si planean estudiar en inglés en países que no hablan inglés, como Alemania, Italia o la República Checa, aún se enfrentarán a barreras lingüísticas en todas partes fuera de las aulas universitarias, incluidas las tiendas, oficinas públicas u hospitales. Aparte de eso, encontrar un trabajo después de la graduación puede ser difícil si no hablan un idioma local.

Afortunadamente, no es el caso del Reino Unido. En primer lugar, no habrá barreras lingüísticas. Podrá hablar no solo con su profesor, sino con todos los demás y socializar con la comunidad local. En segundo lugar, estudiar en el Reino Unido es una excelente manera de mejorar tu inglés y obtener un acento natural. En el mundo corporativo global de hoy en día, ser capaz de comunicarse en inglés correctamente es una habilidad valiosa.

Gran sistema de salud

Con la pandemia de COVID-19, la atención médica se convirtió en una preocupación para muchos e influyó en gran medida en la elección de un destino de estudio. Debido al ritmo de vacunación, las políticas del NHS que están a favor del estudiante global, el 75% de los estudiantes indios llaman al Reino Unido su destino de estudio preferido. Aparte de las políticas a favor de los estudiantes debido a la pandemia, el NHS (Servicio Nacional de Salud) proporciona todo tipo de servicios médicos.

Gracias a esto, los estudiantes internacionales no necesitan un seguro médico privado al solicitar un visado en el Reino Unido. Solo tienen que pagar por el acceso al NHS. Las universidades del Reino Unido aconsejan a sus estudiantes que se registren con un médico tan pronto como lleguen al Reino Unido para poder recibir atención de emergencia si la necesitan y acceder a los servicios de salud de forma rápida y fácil, según el sitio web del NHS.

Amplia selección de grados

¿Quieres estudiar aeronáutica o actuar en cine? ¿Su pasión es la literatura, la moda, la diplomacia, el cine, los negocios o la medicina? No importa lo que le interese, encontrará un programa adecuado en una universidad del Reino Unido. Algunas de las mejores escuelas del mundo se encuentran en el Reino Unido. Las escuelas del Reino Unido son el alma máter de muchas personas eminentes que representan todo tipo de industrias, desde Alexander McQueen y Anthony Hopkins hasta una larga lista de premios Nobel.

Programas de grado más cortos

Lo bueno de muchos programas en el Reino Unido es que duran menos que programas similares en muchos otros países. Los programas de pregrado en el Reino Unido tardan solo tres años en completarse, en lugar de cuatro en los Estados Unidos. Los programas de maestría en el Reino Unido solo duran un año.

A pesar de que los costos de los estudios para los estudiantes internacionales son altos, así como los costos de vida, podrá completar sus estudios en un año, lo que significa que aún gastará menos en su título en el Reino Unido que en un programa más barato pero más largo en otro lugar. Por ejemplo, un programa de negocios de un año en la Escuela de Negocios Judge de la Universidad de Cambridge a menudo es el mejor de los MBA con mejor relación calidad-precio.

Buenas condiciones de visado para graduados

Para atraer a nuevos estudiantes al país y persuadir a los graduados para que se quedaran, el gobierno del Reino Unido desarrolló mejores condiciones de visado. El gobierno ha introducido recientemente la nueva Ruta de Inmigración de Graduados para estudiantes internacionales, que es una visa de trabajo de 2 o 3 años después de los estudios.

Esto permitirá a los graduados de las universidades del Reino Unido permanecer legalmente en el país después de sus estudios. Además, el Reino Unido y la India han establecido un nuevo programa de cooperación migratoria que permitirá a jóvenes (de 18 a 30 años) profesionales indios y británicos vivir y trabajar en los países del otro.

Grandes oportunidades de trabajo

El Reino Unido es un centro de negocios internacional. Encontrará fácilmente el trabajo de sus sueños después de graduarse, ya sea en banca de inversión, marketing, medios de comunicación o ciencia. A pesar de que la economía se ve afectada por la pandemia, sigue siendo muy fuerte, con una tasa de desempleo de solo el 4,2% y una tasa de inflación del 0,25%. Muchas empresas internacionales, como Royal Dutch Shell, BBC y Unilever, tienen su sede en Londres, ofreciendo oportunidades de trabajo a miles de graduados universitarios.

Acceso a la biblioteca más grande del mundo

Si está interesado en la investigación, probablemente haya oído hablar de la Biblioteca Británica, que contiene más de 170 millones de artículos en su catálogo. Al ser la biblioteca más grande del mundo, mantiene el archivo de publicaciones impresas y digitales de la nación, agregando alrededor de tres millones de artículos nuevos a su colección cada año. Los sitios de Londres y Yorkshire de la biblioteca tienen de todo, desde periódicos hasta grabaciones de sonido, patentes, impresiones y dibujos, mapas y manuscritos.

Rica historia y cultura británica

Si vas a estudiar en el Reino Unido, disfrutarás de su rica historia y cultura. El Palacio de Buckingham, Stonehenge y la Torre de Londres: todo el mundo debería verlos al menos una vez en la vida. El Reino Unido también cuenta con grandes museos que son completamente gratuitos. El Museo Británico, la Tate Modern, el Museo de Historia Natural, la Galería Nacional Well y muchos otros contienen muchos objetos únicos que atraen a millones de turistas de todo el mundo.

Además, hay muchos castillos y palacios maravillosos, teatros de clase mundial, festivales famosos y muchos sitios naturales para explorar. Aparte de eso, muchas cosas como exposiciones, estrenos de películas, talleres y seminarios están sucediendo en Londres todos los días, por lo que su vida estudiantil nunca será aburrida.