ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA PUCP SE PRONUNCIAN CONTRA LANDA

Pucp, cuna nacional del caviarismo y algunos cangrejos.

Tremenda desahuevada de los estudiantes, representantes estudiantiles, egresados, ex alumnos y comunidad de la Facultad de Derecho de la PUCP hacen pública una carta donde piden la inmediata remoción del reincidente canciller del golpe y la negación fáctica Cesar Landa. Le dicen cómplice de Castillo.

Para los incrédulos, enemigos de la prensa independiente, que pretenden poner en duda el pronunciamientos de la comunidad Derecho de la PUCP, adjunto la relación de firmantes de Carta Pública que pide remoción inmediata de César Landa como profesor principal. Varias firmas respetables.



Claro, que algunos hijos de su madre dirán pero ahí está Francisco Tudela, que bailaba con el chino Fujimori? Oiga ud. Cuantos otros caviares han bailado con Fujimori, Paniagua, Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti? Ya pues, no se hagan el excanciller Cesar Landa no es el único mal elemento de esa universidad. En el gobierno de Castillo salieron a la luz asesores, acompañantes, guaripoleras, simpatizantes que enseñan en esa casa de estudio y hasta ahora la universidad no ha hecha nada para separarlo.

Entre caviares no se adivinan la suerte más aún cuando hay un precedente: el de Fernando Trazegnies como canciller de la dictadura fujimorista. Siguió enseñando sin problema.

Lo mismo debería hacer los estudiantes, representantes estudiantiles, egresados, ex alumnos y comunidad de la Facultad de Derecho de la UNMSM con Aníbal Torres.