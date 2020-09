Up Next

Los participantes fueron elegidos con un muestreo no probabilístico de bola de nieve. El equipo, que forma parte de los Proyectos Vincular 2020 de la UNLaM, además está compuesto por los estudiantes de medicina Julieta Salas (UNLAM), Rodrigo Valverdi (UNLAM), Pedro Pisula (IUHI), Candela Loza (IUHI), Germán Báez (IUHI), Vilda Discacciati (Hospital Italiano de Buenos Aires), Mariano Granero (Hospital Italiano de Buenos Aires) y Ximena Pizzorno.

“La gran mayoría manifestó una gran necesidad de recuperar el vínculo con sus seres queridos y, en este punto, el acceso a la tecnología modifica mucho la forma en la que esa persona atraviesa la cuarentena”, aseveró Juan Franco, médico especialista en medicina familiar. El magíster Franco, también docente de la UNLaM y del IUHI, agregó que “la situación no es igual para aquellos adultos que ya utilizaban distintos dispositivos tecnológicos que para aquellos que tuvieron que aprender durante el aislamiento para poder ver mediante una pantalla a su nieto”.

