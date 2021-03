El insomnio es un trastorno del sueño que daña y evita que una persona se duerma fácilmente. Puede ser causada por diferentes razones, como: estrés, ansiedad, depresión, enfermedades (artritis, enfermedades cardíacas, pulmonares, enfermedades neurológicas), alimentación, uso de bebidas alcohólicas, cafeína y otros factores diversos.

“El insomnio tiene varias causas, y si podemos identificarlas, es más fácil tratarlo. Algunos cuadros de insomnio no tienen causas tan comunes como es el caso del hipertiroidismo. Sin embargo, una vez que se trata la tiroides, el insomnio mejora”, dice Rosana Cardoso Alves, neurólogo y especialista en Medicina del sueño del grupo Fleury.

La médica todavía recuerda que buena parte de los cuadros de insomnio tiene como desencadenantes componentes psicológicos y comportamentales. La pandemia de COVID-19 es un ejemplo. “Todo el estrés que estamos experimentando a través de problemas de pandemia y cambios de hábitos influye. Cada persona tiene su susceptibilidad, pero la que está más ansiosa ve las noticias y se acuesta con esas preocupaciones”, comenta Rosana.

Tratamiento natural para el insomnio

Normalmente, el tratamiento del insomnio se realiza con el uso de algunos medicamentos, como los ansiolíticos y antidepresivos, además de la psicoterapia. Sin embargo, algunos métodos naturales pueden ayudar en el tratamiento del insomnio. Mira algunos de ellos:

Cromoterapia

La cromoterapia usa colores para establecer el equilibrio y la armonía del cuerpo, la mente y las emociones. Entre los tonos que pueden ayudar en el alivio del insomnio está el azul, color que actúa como un calmante.

Según Daniel Alan Costa, naturópata, director de la Escuela Brasileña de naturopatía y profesor de Fitoterapia del curso de posgrado de la USP, es importante la evaluación de un profesional cromoterapeuta para encontrar cuál es la causa del insomnio e indicar el color y la forma de uso más adecuada.

Aromaterapia

La aromaterapia es otra opción natural para tratar el insomnio. El método utiliza aromas de esencias y aceites esenciales para el tratamiento de enfermedades.

Entre las esencias posibles para el insomnio está la de lavanda, que tiene acción calmante y ya posee uso comprobado para dolor de cabeza, agitación, TPM, cólicos menstruales, ansiedad y depresión, según Alan Costa. Otros aceites que ayudan a aliviar el estrés son:

mandarina

bergamota

naranja dulce

Manzanilla romana

valeriana

mejorana

ylang-ylang

albahaca

Pachulí (pogostemon cablin)

cedro

Mentha arvensis

eucalipto

aceite de Geranio

Salvia sclarea

El uso de aceites esenciales debe tener solo un poco de cuidado, por ejemplo: no se pueden usar directamente en la piel y se pueden ingerir. De esta forma, la orientación es inhalar el producto directamente de sus contenedores o diluirlo en difusores.

“Por tratarse de compuestos extremadamente concentrados (un aceite tiene, en promedio, 300 sustancias y una gota equivale, en promedio, a 30 tazas de té de la planta), no recomendamos por ejemplo la ingestión de aceites esenciales. También siempre deben usarse diluidos en una concentración de, como máximo, 3%”, dice el experto.

Otra precaución importante es conocer el historial de la persona que utilizará el producto. “Algunos aceites esenciales son ‘hormona similar’, es decir: ocupan los receptores de ciertas hormonas y actúan como ellos. Es el caso de Salvia sclarea, que tiene la función del estrógeno (una hormona femenina y no debe ser utilizada por pacientes con antecedentes de cánceres”, completa.

Fitoterapia

La fitoterapia es un método que utiliza plantas en tés, por ejemplo, para el tratamiento de problemas de salud. En el caso del insomnio, los tés recomendados son:

Melisa

Hinojo

Macela

Pasiflora

Manzanilla

Mulungu

Valeriana.

El uso de los tés como tratamiento para el insomnio debe tener en cuenta en algunos casos. “La manzanilla puede interactuar con anticoagulantes, por lo que no deben usarse porque hace uso de esta clase de medicamentos. La Valeriana, debido a algunos constituyentes químicos, como los alcaloides, debe usarse con precaución”, puntúa o especialista.

Cristaloterapia

La cristaloterapia, o terapia con los cristales, consiste en equilibrar el cuerpo con la ayuda de piedras TERAPÉUTICAS. Una forma de trabajar con los cristales es a través de la disposición de las piedras sobre el cuerpo, que puede ser sobre el área tratada o sobre chakras (importantes centros de energía que regulan la salud en niveles más sutiles).

“Todavía Podemos tener el uso de elixir de cristales, que es la preparación de agua potenciada con la energía de los cristales”, explica el naturópata.

Entre los cristales recomendados para casos de insomnio, se destacan:

amatista

pirita

lapislázuli

azurita

Cuarzo azul y verde

sodalita

aguamarina

Flores de Bach

Las flores de Bach son fórmulas naturales producidas a partir de 38 esencias de plantas y flores, investigadas por el médico Inglés Edward Bach en la década de 1930, que ayudan a complementar el tratamiento de alguna enfermedad al poner el cuerpo en contacto con el origen de su sufrimiento.

De ese modo, los florales ayudan en el insomnio en la medida en que actúan en el tratamiento de la ansiedad, trayendo mejoras emocionales para quien lidia con el trastorno. Es importante, sin embargo, siempre buscar ayuda terapéutica para saber cuál es la fórmula personalizada para cada caso.

Meditación

La meditación es una técnica de concentración que aporta una serie de beneficios a la mente y al cuerpo. Entre ellos se encuentra la mejora de la calidad del sueño, ya que la técnica entrena el enfoque en el momento presente. Cuando esa presencia está en desequilibrio, problemas como proyecciones de acciones, ansiedad y angustias pueden aparecer – ocasionando cuadros de insomnio.

¿Los Métodos naturales funcionan para el insomnio?

Es importante destacar que no todos los métodos naturales tienen una prueba científica. Es el caso, por ejemplo, del uso de flores de Bach y cristales, según la neuróloga Rosana. “Algunos pacientes lo usan, pero no sabemos si es efecto placebo. No hay evidencia científica”, dice la doctora.

La fitoterapia, por otro lado, lleva algunas investigaciones sobre el uso de plantas como la valeriana y la pasiflora, “pero son trabajos con casos pequeños, por lo que no son pruebas sólidas”, señala la neuróloga.

De esta forma, la indicación es que el uso de métodos naturales es un complemento al tratamiento tradicional del insomnio, no el único y principal para el cuadro de trastorno del sueño.

“Es un método complementario. Dependiendo de la causa, uno debe actuar en ella. Si la persona tiene depresión, por ejemplo, se necesita psicoterapia y el uso de medicamentos antidepresivos”, dice Rosana.