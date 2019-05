Estrategia épica Clásica de “Rome: Total War – la Invasión de los Bárbaros’ Lanzado en iPhone

Feral Interactive ha anunciado hoy que la Invasión de los Bárbaros, la expansión independiente de la aclamada histórico juego de estrategia ROME: Total War, es ahora en el iPhone.





Originalmente desarrollado por Creative Assembly y publicado por SEGA para PC con Windows, la Invasión de los Bárbaros fue previamente llevada a iPad por Feral.

la Invasión de los Bárbaros se lleva a cabo en 363AD durante el apogeo del Imperio Romano, cuando las hordas de los Bárbaros comenzaron a luchar contra la supremacía Romana en un intento de recuperar el territorio perdido.

los Jugadores pueden elegir tomar el papel de un Bárbaro comandante decidida a derrocar el Imperio, o tomar las armas como un General Romano y la lucha por la extensión de la civilización en una nueva era.

Tejido en la narrativa histórica son los enfrentamientos con los Cristianos, Paganos, y Zoroastriana las religiones, junto con una nueva Horda mecánico que los comandos de las facciones para atacar y saquear oponerse a los asentamientos para sostener su estilo de vida nómada.

[embedded content]

la Invasión de los Bárbaros requiere de un iPhone 5s o más tarde, iOS 12, y 4 gb de espacio libre para instalar. El listado completo de los iPhones es como sigue: iPhone 5S, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone SE, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, y el iPod Touch (6ª Generación).

la Invasión de los Bárbaros para el iPhone está disponible en la App Store por 4,99 dólares (£4.99 / 5,49 euros). Es una aplicación universal, por lo que los jugadores que hayan comprado el juego en iPad será capaz de instalarlo en su iPhone, sin costo adicional, y la transferencia de sus juegos guardados.