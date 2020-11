La piel grasa, además de la apariencia desagradable, también puede causar erupciones dolorosas y puntos negros profundos que se empeñan en no desaparecer. Si lo ha intentado todo, sin resultados, puede reconsiderar su dieta como la gran culpable.

Evitar ciertos alimentos, como los que se detallan a continuación, puede ayudar a transformar su rostro de aceitoso a radiante. ¡Lo dice Eat This, Not That!:

1) Soda: los refrescos con alto contenido de azúcar son inflamatorios. Además de agregar centímetros a su cintura, causan acné.

2) leche magra: dado que la mayoría de las leches lácteas están llenas de hormonas de crecimiento, esto puede interferir con las hormonas naturales de su cuerpo (como la insulina), lo que resulta en una apariencia no deseada.

3) carbohidratos refinados: pedir arroz integral en lugar de puede hacer maravillas para su piel.