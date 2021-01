Up Next

Turquesa. No hay mejor manera de pensar en playas paradisíacas y escapar.

Blanco y gris. Estos tonos neutros y suaves reflejan su lado sensible.

Todas. Sí, lo leyó bien. Con su personalidad multifacética, no se contenta, obviamente, con un solo color.

He aquí, según el portal Oh! Mi Mag, el color que corresponde a cada signo:

Todos tenemos esos colores que preferimos y otros no tanto, pero es innegable que el mundo es ‘colorido’ y que diferentes tonos decoran las casas, ropa, objetos… en fin, toda la realidad.

By