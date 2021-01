Airbnb reveló los 10 hosts que reciben más “calientes” en su página de Instagram.

Aunque viajar no está en los planes actuales de la mayoría de las personas, la plataforma Airbnb continúa inspirando el deseo de viajar, al compartir fotos de propiedades de ensueño en su cuenta de Instagram. La compañía analizó los datos de enero a diciembre de 2020, con el fin de darse cuenta de cuáles son los 10 alojamientos que más agradaron a sus seguidores.

Desde pintorescas cabañas hasta apartamentos escondidos cerca de lugares de interés histórico y algunos lugares remotos impresionantes, hay muchos alojamientos donde nos gustaría estar en este momento. Sabemos que viajar no está permitido ahora, pero podemos seguir soñando sobre a dónde iremos cuando desaparezcan las restricciones.

Lista de top 10 de AIRBNB:

10.- Casa Flotante – Brasil

9.- Idyll House – USA

8.- Window to the Doumo – Italia

7.- Dreamy A-frame – Italia

6.- 19th Century Schoolhouse – USA

5.- Casa Mama – USA

4.- Tanglebloom Cabin – USA

3.- Lakeview Lodge – Guatemala

2.- The Best View of Quintay – Chile

1.- Stone Cottage – Francia