Mira estos 6 consejos para mantener la salud ocular

Siempre que no estés trabajando en la computadora, toma la oportunidad de descansar la vista y escapar de las pantallas, evitando el uso de teléfonos celulares y tabletas. Sal a caminar, lee un libro o incluso aprende una nueva receta».

“Como mencionamos anteriormente, vivimos cada vez más en un mundo digital , y por esa misma razón es casi inevitable no estar constantemente frente a una pantalla.

“No es ningún secreto que el tabaco es dañino para la salud, pero no mucha gente sabe que también es dañino para la visión causando irritación , enrojecimiento e incluso sequedad”.

No fumar

«De una buena dieta se pueden obtener varios nutrientes, como omega-3, zinc y vitamina C , que juegan un papel importante en la prevención de diversas enfermedades oculares».

By