Gesto estimula el Punto G: Y si le decimos que con una simple presión bien colocada aumentará 1.000 veces más sus niveles de placer durante el sexo?

Este simple gesto ESTIMULA EL PUNTO G

Gesto estimula el Punto G: Después del truco viral del cojín en TikTok, que consistía en levantar ligeramente el cuerpo, ahora ha surgido este nuevo método con numerosas opiniones positivas de testigos y expertos.

En las redes sociales, algunas hablan de relaciones sexuales 1.000 veces más intensas, mientras que otras no relatan ningún tipo de sentimiento especial o diferente, pero sea cual sea el caso, el truco está llamando la atención de los más curiosos.

Supuestamente, sólo basta un poco de presión en la barriga para aumentar las sensaciones de placer y estimular mejor el punto G, desde el exterior al interior, durante la penetración con el pene, juguetes sexuales o incluso los dedos.

Antes de pensar en aplicar este truco es importante saber cómo estimular el punto G en el interior. Generalmente es recurrente afirmar que esta zona erógena está localizada a unos tres centímetros de la entrada de la vagina. Claramente, esto no es una regla universal, más fácilmente se localiza el área por el tacto, dado que tiene una textura rugosa y fibrosa. Por otra parte, hay quienes sostienen que este punto no existe.

El porcentaje de mujeres que logran alcanzar el orgasmo solo con la estimulación del punto G por penetración es relativamente bajo, en comparación con la estimulación conjunta tanto del punto G como del clítoris. Las mujeres tienen, en general, más facilidad de alcanzar el orgasmo con el estímulo de este» botón » de placer, conocido como clítoris.

Tiene más de 8 mil terminaciones nerviosas, el doble de lo que hay en el glande del pene. A pesar de este nuevo truco, no dejemos de lado lo más importante: esta zona se puede estimular con juguetes sexuales o con la mano, mientras se aplica el nuevo método, para maximizar el placer.

Tiene más de 8 mil terminaciones nerviosas, el doble de lo que hay en el glande del pene. A pesar de este nuevo truco, no dejemos de lado lo más importante: esta zona se puede estimular con juguetes sexuales o con la mano, mientras se aplica el nuevo método, para maximizar el placer.

¿Cómo aplicar el método de presión?

Externamente, el área se encuentra en la zona inferior del vientre, aproximadamente a un palmo del ombligo (hacia abajo), si queremos ser específicos. Hay quienes defienden que se debe presionar ligeramente la barriga y probar la presión y la posición de la mano hasta encontrar la postura ideal. «Cuando se hace bien, una presión suave sobre la barriga en un lugar determinado puede aumentar dramáticamente el placer», dice la terapeuta sexual Carol Queen, citada por la revista Glamour.

Pero Atención: Tenga cuidado de no presionar demasiado el vientre de su pareja. Sobre todo, tenga en cuenta que esta técnica, como muchas prácticas sexuales, no necesariamente funciona para todos, y que los juegos previos no deben ser menospreciados.