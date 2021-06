La candidata por la democracia, Keiko Fujimori: “Yo he hablado sobre todo desde mi corazón me he dirigido a las mujeres, niños, a los jóvenes, a diferentes sectores que se han sentido abandonados en los últimos años. Tenemos que trabajar no para tirar piedras sino para reconstruir nuestro país, un país unido, un país reconciliado, un país con esperanza”.

Mis dos amigos y colegas, como siempre llegaron al café del CC Risso, al toque se pidieron su tamalito y un café bien caliente. Al toque, me sacan al fresco “Jauri, no es una terrible pesadilla las posibilidades electorales de Pedro Castillo, de Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular que parece estar en aumento? Claro, que sí, Dios no lo quiera, porque Castillo, muy aparte de sus dislates y extravíos ideológicos, al margen de su trayectoria política y sus amistades peligrosas, en esta segunda vuelta se ha definido como como un ignorante.

Y no es por menospreciarlo, Castillo es un problema muy serio “es una marioneta”, que repite lo que le dicen, un ignorante, de izquierda que quiere conducir los destinos del país. Incapaz de definir conceptos elementales, totalmente ajeno a temas económicos, su ignorancia en materia de asuntos de Estado llega a niveles insospechados. Por momentos su orfandad de ideas, su desamparo mental es casi un llamado a la misericordia, pero es ahí cuando acorralado en su pequeñez, reacciona violentamente y esgrimiendo una falsa agudeza se muestra en toda su desventura intelectual.

Lamentablemente por la incapacidad de gestión y corrupción de los últimos gobiernos de Ollanta Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, izquierdistas, morados, caviares y rojetes, no cumplieron su palabra, gobernaron vilmente abandonando a 32 millones de peruanos especialmente a los más pobres de los pueblos olvidados, donde el Estado no se hace presente. Por esta razón y no por otra, hoy para nuestro desconcierto lo tenemos a Pedro Castillo, peleando voto a voto por la presidencia de la república, transpirando improvisación e ignorancia para administrar la vida, salud y el patrimonio de 32 millones de peruanos, en plena crisis económica y sociopolítica. Entonces se ve forzado a opinar de todo cuando en realidad poco o nada tiene que decir, y cuando abre la boca dice barbaridades y medias:

“Porque el maltrato, porque el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación, la delincuencia. Si generamos desarrollo, atraemos a la juventud, la sacamos de la ciudad impulsando el desarrollo”, manifestó a la prensa.

En cuanto a Keiko Fujimori, por un lado está el ADN democrático y el razonamiento de lo que significa gobernar el Estado. Aunque el factor que más debe influir en la votación, son los genes comunistas, chavistas, senderistas de Castillo, versus la propuesta democrática de Keiko Fujimori. La falta de opciones políticas permite que los outsiders se conviertan en el estándar (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala lo fueron en su momento),y terminamos embarrados. Por lo tanto no es de extrañar que los partidos políticos tradicionales sean, ahora, superados por un desconocido comunista. Este 6/6 los peruanos no deben ni pueden improvisar al votar, como han hecho durante décadas. ¡O votan por la única opción democrática, o tendremos un régimen totalitario!

Nuestro país enfrenta este 6 de junio las más importantes elecciones de su historia. Ha querido nuestro destino como nación ponernos ante la disyuntiva de elegir entre sostener la república en un modelo de libertad y democracia o abrir las puertas a la improvisación y la perversidad comunista que acabaría con cualquier forma de libertad. Nos toca elegir entre Keiko Fujimori, de larga trayectoria política y a quien ha tocado el enorme papel de encarnar la candidatura democrática y Pedro Castillo, un sindicalista del magisterio, un analfabeto funcional y comunista con evidentes vínculos con Sendero Luminoso.

VOTO POR KEIKO, SIN NINGUNA DUDA Y CON ABSOLUTA CERTEZA POR LO SIGUIENTE:

1.Creo firmemente que, si bien la democracia no es un fin en sí misma, es el mejor medio para lograr el desarrollo y sostener la libertad y los derechos fundamentales de las personas.

2.La diferencia entre ambos candidatos es abismal. Keiko Fujimori se ha preparado durante décadas para gobernar, Castillo es prácticamente un iletrado.

3.Keiko representa una opción claramente democrática mientras que Castillo es un personaje con vínculos muy turbios con Sendero Luminoso y la izquierda más radical.

4.Fuerza Popular, puede ser cuestionado por algunos, sin embargo, es un partido que ha aprendido en la experiencia y se ha renovado. Su compromiso de apertura y vocación democrática son ahora muy claros.

5.Keiko ha dado claras muestras de madurez política. Está claro que la persecución y la cárcel la han convertido en una persona centrada y empática.

6.La diferencia entre los equipos técnicos es enorme. Fuerza Popular los tiene y de un nivel muy superior. Perú Libre sigue improvisando, hasta hace unos días no tenía nada que mostrar y llevó al Debate Técnico una gavilla de impresentables.

7.Según ha informado el Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría, el 75% de las empresas ha detenido sus inversiones de corto plazo por la elección, y un eventual gobierno de Castillo llevaría la confianza a su mínimo histórico.

8.Sólo el crecimiento de Castillo en las encuestas y la contingencia de su elección ha llevado el dólar a su nivel más alto y la posibilidad que siga subiendo es evidente.

9.El modelo económico generó riqueza, que se haya gestionado mal o corruptamente es tema aparte. No por eso hay que pensar en un modelo estatista que nos conduciría a más pobreza y más corrupción.

10.La propuesta de Castillo es parte de una franquicia totalitaria propuesta por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla que nos convertiría en una nueva Venezuela o Cuba.

11.La lucha contra el narcoterrorismo de la alianza de Sendero Luminoso con los cárteles de la droga es fundamental, pero Perú Libre los ve como “amigos” y pretende desmilitarizar el VRAEM.

12.De llegar Castillo al poder arrasará con los fondos de las AFP. Hablamos del ahorro de 7 millones de peruanos para tener una pensión en un modelo que eligieron libremente. El gobierno comunista se apropiaría de este dinero para crear un Banco de los Trabajadores. Robarían fondos de dinero ajeno para sostener esta empresa pública.

13.Pedro Castillo ya ha anunciado la prohibición de las importaciones. Este experimento ya lo hemos vivido y solo produce encarecimiento de los productos, especulación y pobreza.

14.El enorme desarrollo del agro peruano, ya golpeado y puesto en peligro cuando grupos extremistas lograron desvirtuar la llamada Ley de Promoción al Sector Agrario, recibiría una estocada final si se aplica la reforma agraria comunista que propone Perú Libre. Pobreza y destrucción del campo garantizados.

15.Castillo impondrá el aborto. Este crimen horrendo es parte de su plan de gobierno.

16.En caso de llegar Castillo a la presidencia, el verdadero poder estará en manos del dueño del partido que es el condenado por corrupción y miembro del Foro de Sao Paulo Vladimir Cerrón y que sigue las instrucciones de este grupo internacional de delincuentes comunistas.

17.Fuerza Popular y Keiko Fujimori garantizan la libertad de expresión. La dupla Cerrón-Castillo encarnan el totalitarismo que odia la libertad. Ya son varios los casos de periodistas amenazados, golpeados y maltratados por el lumpen comunista de Perú Libre.

18.No podemos avalar la estatización de los recursos naturales si las empresas que legalmente los vienen explotando no aceptan una negociación leonina e ilegal.

19.El Perú es un país minero. El plan de gobierno de Perú Libre acabaría con la minería.

20.El voto por Keiko Fujimori garantiza la democracia, las libertades, el crecimiento económico y el respeto a la Constitución que nos ha permitido tres décadas de desarrollo.

Son estas razones la que sintetizan mi absoluta convicción de ir a votar este 6 de junio por Keiko. El Perú es de los peruanos, que no nos lo roben improvisados y corruptos comunistas.