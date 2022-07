ESTATUS LEGAL de las CRIPTOMONEDAS en PERÚ

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Las criptomonedas se han convertido en un activo muy popular en un espacio de tiempo relativamente corto, ya que desde la efervescente subida de la cotización de bitcoin de finales del 2017 y su dramática caída posterior, muchos inversores por todo el mundo y especialmente en Latinoamérica han apostado por ellas para especular o porque confían en un determinado proyecto, aunque hay que decir que esta popularidad que están adquiriendo no las hace más seguras, ya que estas siguen siendo un activo muy volátil y con un alto riesgo.

Aún así el estatus de las criptomonedas ha cambiado mucho en algunos países durante los últimos meses o años, mientras que en Rusia o China su uso se restringía o prohibía, otros se abrían totalmente a la incorporación a su sistema financiero como una moneda de curso legal más, dónde el ejemplo más popular es precisamente el de una nación hispana, El Salvador, pero también es el caso de la República Centroafricana, que recientemente dió el paso de adoptar a bitcoin como una divisa más en su territorio en lo que algunos han visto un intento de ganar algo de independencia financiera frente a su antigua metrópoli, Francia, que respalda el valor de su moneda a cambio de ciertas concesiones y ya ha lanzado una iniciativa para atraer inversores de bitcoin. Ante este panorama ¿cuál es el estatus actual de las criptomonedas en Perú?

Legales pero sin el entusiasmo de las autoridades

Las criptomonedas no son un medio de pago aceptado en Perú como ocurre con El Salvador y la República Centroafricana, pero las transacciones privadas, su compraventa y tenencia son perfectamente legales. Aun así las autoridades no aconsejan precisamente su compra, de hecho advierten de los riesgos de hacerlo, y tanto el Banco Central de la Reserva como la Superintendencia del Mercado de Valores se han mostrado reacios a regularlas.

Esta situación coloca a Perú en la misma posición en la que se encuentran la mayoría de los países del mundo y de nuestra región, sin regulación expresa ni prohibición, aunque ya existe un proyecto de ley en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso con vistas a que esta falta de regulación expresa cambie.

Aunque no toda operación con criptomonedas debe pasar necesariamente por una exchange o por intercambio entre particulares, dado que la cotización de ethereum, bitcoin o muchas otras criptomonedas se utiliza en operaciones de trading online, lo cual tiene ventajas como la no necesidad de proteger una reserva de criptomonedas, dado que esta no existe, se utiliza la volatilidad de la cotización para operar en corto o en largo, pero implica otros riesgos, como el de operar con CFD utilizando apalancamiento, actividad que tampoco está regulada en Perú, pero sí en otros países o uniones de países como la UE, así que es recomendable operar con un bróker que esté debidamente regulado en un país con instituciones financieras reconocidamente solventes y ver si esas regulaciones aplican en el país de uno.

Aumentan las transacciones con criptomonedas en Perú

En consonancia con lo que ocurre en el resto del continente, en Perú también han aumentado de forma exponencial las transacciones con criptomonedas, al menos eso se desprende del estudio de la exchange chilena Buda, según el cual las transacciones han crecido durante el 2021 más de un 250 por ciento, siendo un veinticinco por ciento de sus usuarios una mujer, lo que da fé del creciente interés de las mismas por la inversión, aunque sea en un activo de riesgo como este.

El sol peruano mantiene con el dólar una cotización de 3,75 soles por dólar, una cotización bastante buena teniendo en cuenta que ha mejorado considerablemente desde septiembre del 2021 al contrario lo que ocurre con otras monedas de nuestro entorno, por lo que en Perú quizás no se utilicen las criptomonedas tanto como ahorro, algo que en cualquier caso sería muy cuestionable dada la volatilidad extremadamente alta de estos activos, sino como una forma más de especular esperando obtener un rendimiento futuro, lo que es arriesgado como ya han advertido las autoridades financieras del país, así que es muy aconsejable entender en profundidad los proyectos en los que se decide invertir y hacerlo a través de una exchange confiable.

Criptomonedas en Perú – Estatus legal de las criptomonedas en Perú – Criptomonedas en Perú – buenbit perú – – binance perú – la tecnología blockchain – como se usan las criptomonedas –