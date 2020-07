La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) compartieron las imágenes que son las próximas algunas veces capturadas del Sol, con detalles que nunca antes se habían visto. Las imágenes fueron capturadas gracias a la sonda Solar Orbiter.

“Estas imágenes sin precedentes del Sol son las más cercanas que hemos tenido. Estas increíbles imágenes ayudarán a los científicos a comprender las capas atmosféricas del Sol, lo que es importante para entender cómo influyen en la meteorología de la región próxima a la Tierra y a través del sistema solas”, se puede leer en el comunicado de la NASA.

En el tuit de abajo puede ver un montaje de la aproximación hecha por el sol Orbiter observando los movimientos de la atmósfera del Sol.

#SolarOrbiter has made its first close pass by the Sun, studying our star and space with a comprehensive suite of instruments — and the data is already revealing previously unseen details. This is #TheSunUpClose. https://t.co/rVMjz45DoY pic.twitter.com/YLKBXRNQZb

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 16, 2020