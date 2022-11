Estamos como la «cigarra» y la «hormiga»

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Si Esopo viviera se muere de infarto, la realidad del Perú superó su fábula

A casi todos de chicos nos contaron la fabula de Esopo, «la cigarra y la hormiga», pero nunca nos interesó hacer el esfuerzo para que la versión «MADE IN PERUVIAN» cambie, por eso estamos hasta la remaceta, sin horizonte.

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

VERSIÓN CLÁSICA

– La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante.

– Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.

– La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo,

bailando y jugando.

– Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera.

– La cigarra, tiritando, sin comida y sin cobijo, muere de frío.



VERSIÓN CHOLLYWOOD

– La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante.

– Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.

– La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando.

– Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera.

La cigarra, tiritando, organiza una rueda de prensa en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida, cuando hay otros, con menos suerte que ella, que tienen frío y hambre.

La televisión de señal abierta organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y calamidades, y a la vez muestran extractos del video de la hormiga bien calientita en su casa y con la mesa llena de comida.

Todo mundo se sorprende de que en el Perú (gobierno del burro), cambia de ministros cómo las cholas de calzón, deja sufrir a la pobre cigarra mientras sus paisanos, familia y garrapatas viven en la abundancia.

Las asociaciones contra la pobreza, ONGs y Comisión de DDHH se manifiestan delante de la casa de la hormiga y la pintarrajean.

Las guaripoleras, prensa alternativa y turroneros organizan una serie de artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se ha enriquecido a espaldas de la cigarra… e instan al público a opinar en sus encuestas telefónicas y on line, a través de una mañosa pregunta donde tienen qué escoger si son partidarios de la igualdad o de la discriminación. (Como la «egoísta e insensible hormiga»).

Respondiendo a las encuestas de opinión, el Congreso de «niños y sobrinos» se pronuncia por una nueva Ley sobre la igualdad económica y una Ley Anti-discriminación.

Los impuestos a la hormiga son elevados notoriamente, y por si fuera poco, se le asigna una altísima multa porque no se hizo cargo de la cigarra, en el invierno.

La hormiga decepcionada, empaca y termina por irse a otro país, donde su esfuerzo sea reconocido y pueda disfrutar libremente de los frutos de su trabajo… donde no se le juzgue ni se le castigue, cuando tenga éxito.

La antigua casa de la hormiga, se convierte en albergue social para las cigarras que esperan a que el gobierno llegue a donarles el alimento y los recursos para sobrevivir dignamente.

Al toque, las ONGs reprochan al gobierno de no poner los medios necesarios. Los otorongos y los partidos de oposición, proponen una comisión de investigación pluripartidista, que costará 50 millones de dolares gringos.

Entretanto, la cigarra muere de una sobredosis de holganza. Como siempre, las guaripoleras y prensa alternativa y otros comentan el fracaso del gobierno para corregir las desigualdades sociales y las injusticias económicas.

La casa termina siendo ocupada por una banda de arañas inmigrantes…

Cualquier similitud con nuestra realidad es una coincidencia.