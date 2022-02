ESTAFAN a Miles de PERUANOS con CRIPTOMONEDAS

By

A miles de peruanos los agarraron de lorna con la compra de «criptomonedas» una divisa digital, cuyo valor es superior al dólar. Los afectado aseguran que la empresa EXCHANGE BITINKA se ha quedado con los fondos de usuarios de Perú, Argentina y EE.UU. que ingresaron desde el año 2018 y no responden hasta la fecha. Operaba como Inka Technologies SAC y Bloczy usando plataforma, de pagos Inkapay. Responsabilizan a Roger Benítez Quijano y a Yessenia Aquino Rosas, de la estafa. Se sabe que han abandonado sus oficinas en Surco y huyeron con destino a España.

Fueron sorprendidos ya que Exchange Bitinka operaba en nuestro país desde el año 2014 como Inka Technologies SAC, utilizando a su vez la plataforma de pagos Inkapay (nombre comercial de Sistemas de Pago SAC). Empezó a tener inconvenientes con usuarios de estas plataformas al intentar cobrar y no poder hacerlo, denunciando públicamente que sus fondos eran retenidos, sin obtener respuesta del Exchange y bloqueando el acceso a las cuentas. Esto le ha valido a la empresa el inicio de diversas acciones legales en el extranjero, como en Argentina. Por ello en el año 2019, Bitinka cambia su razón social a Bloczy Techonologies SAC, con la misma persona a la cabeza, Róger Gabriel Benites Quijano.

La empresa de fachada, Inkapay, con razón social Sistemas de Pago SAC a nombre de Yessenia Josefa Aquino Rosas, se encuentra en SUNAT con baja de oficio desde ese mismo año. Bitinka ha realizado desde el año 2019 diversos descargos, señalando que Bloczy Technologies SAC no cuenta con denuncia alguna, lo que es cierto, precisamente debido a que la razón social Bitinka no existe per se???

Al tratar de ubicar al representante legal de Bitinka Roger Gabriel Benites Quijano en el domicilio fiscal señalado en avenida El Derby N° 254 int 1006, se sabe por parte del propietario de la oficina que arrendaba, que se fue sin pagar las mensualidades de los últimos seis meses, y sin nuevo domicilio conocido, donde poder reclamar lo adeudado.

Después apareció con cambio de domicilio fiscal en el distrito de Magdalena, donde únicamente habría arrendado el uso de la dirección pues se trataría de un Coworking (lugar donde recibiría comunicaciones, y recibos), físicamente nunca de le ha visto.

Según página web de SUNAT este individuo habría variado nuevamente el domicilio a Av El Derby N° 254 sin señalar número interior, como se trata de un conglomerado de oficinas, no se encuentra presencialmente sino, que además no se encontra alquilando oficina alguna.

El estafador Benites Quijano, en España habría invertido una cantidad considerable de dinero para fundar dos empresas hace un par de años, siendo una de ellas Blockzy Technologies S.l., una sociedad limitada unipersonal, con el CIF: B87808457. Blockzy según el Registro Mercantil, está domiciliada en Calle Pujades, 51 – 55, BOX 16, Barcelona, 08005, Barcelona. Aunque según su sitio Web, indica que está ubicada en Harju Maakond, Tallinn, Estonia.

La «gran pendejada» para agarrar a tantos incautos es vender la idea que esta empresa posee BTMs (cajeros de Bitcoins) ubicados en más de 40 países alrededor del mundo: es muy extraño que no muestra actividad en redes sociales desde 2019.

No se entiende cómo Blockzy permite enviar remesas desde y hacia once de los países más activos comercialmente de América, Europa y Asia, que operen con más de 30 instituciones financieras y más de 64 mil puntos de recarga en los países donde “supuestamente” tiene presencia, sin tener actividad en las redes sociales de cara a sus usuarios?

Los usuarios estafados por Bitinka, Inka Payments y su propietario tienen un grupo en Facebook y un grupo de WhatsApp para unir esfuerzos para realizar una demanda colectiva.