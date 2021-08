Estadounidenses y talibanes disparan y dispersan a afganos

Estadounidense y talibanes, que controlan las rutas de acceso, afirman haber disparado al aire para contener a la población que intentaba huir del país.

KABUL — Las afueras del aeropuerto de Kabul volvieron a ser escenario de disturbios el miércoles después de que cientos de afganos regresaran al lugar de los hechos para tratar de huir de Afganistán. Según Reuters, al menos 17 personas resultaron heridas cuando soldados estadounidenses y talibanes dispararon al aire para dispersar a la multitud, tres días después de que el grupo fundamentalista se apoderara de la capital casi 20 años después de ser derrocado por la invasión estadounidense de 2001.

Los detalles de la confusión no están claros, pero estadounidenses y talibanes han confirmado que sus hombres dispararon al aire para contener a los afganos que intentaban llegar al aeropuerto. El grupo extremista dijo que su intención no era lastimar a nadie, mientras que el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo que los tiroteos son parte de una estrategia “no letal” para el “control de multitudes” y que no hay informes de heridas de bala.

Estadounidenses y talibanes – control por el aeropuerto de Kabul

Desde que entraron en Kabul el domingo y ocuparon el palacio presidencial tras la fuga del presidente prooccidental Ashraf Ghani, los estadounidenses y talibanes han controlado la ruta del aeropuerto. Sin embargo finalmente fue asumido por los Estados Unidos.

A pesar de estar en la recta final de la retirada de sus fuerzas de combate de Afganistán, que se espera que llegue a su fin el día 31, los estadounidenses comandan el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y el tráfico aéreo en Kabul. Solo se está autorizando el despegue de extranjeros y aliados afganos, y los vuelos comerciales se han visto interrumpidos, lo que prácticamente imposibilite el embarque de la población en general.

Hasta el momento, hay 4.500 soldados estadounidenses coordinando operaciones y haciendo seguridad aeroportuaria, y se espera que otros 1.500 lleguen en los próximos días. Cuando se le preguntó en su conferencia de prensa el miércoles por la mañana sobre los informes de que los talibanes impedían que los civiles cruzaran al aeropuerto de Kabul, Kirby dijo que el acuerdo alcanzado para garantizar el tráfico seguro está “funcionando”.

El lunes, las imágenes de afganos que acudieron al aeropuerto en busca de vuelos de escape, aferrados al fuselaje de un avión militar estadounidense rodando y ocupando la pista, rotaron el mundo. Al menos siete personas murieron: dos de ellas, según el Pentágono, murieron a causa de soldados que respondieron tras ser blanco de disparos. Las imágenes que circulan por internet siguen mostrando al menos a dos personas cayendo de los trenes de aterrizaje de los aviones que acababan de despegar.

El grupo extremista nunca ha hecho una amenaza concreta a los extranjeros o sus embajadas, pero la carrera para expulsar a ciudadanos de otros países, principalmente occidentales y aliados afganos es grande. Según un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 18 aviones militares estadounidenses C-17 y C-130 ya han retirado a unas 2.000 personas del territorio afgano, incluidos 325 ciudadanos estadounidenses. El resto son ciudadanos de países de la OTAN y afganos que han trabajado para fuerzas extranjeras.

El pronóstico de Estados Unidos es que un número similar de aviones despegará el miércoles, aún mucho más allá del objetivo de vuelo de una hora anunciado el martes. Cuando el contingente militar estadounidense esté completo, se espera que transporten entre 5.000 y 9.000 pasajeros al día.

No está claro cuántas personas fueron retiradas en aviones enviados por otros países para retirar a sus propios ciudadanos, pero según el New York Times, hay informes de varios aviones que despegaron con asientos vacíos, dada la dificultad de llegar al aeropuerto.

Francia, por ejemplo, envió su segundo avión militar a Kabul, que retiró a 216 personas de la ciudad, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en un comunicado. Entre ellos, 184 afganos y aliados afganos cuyas vidas eran “imprescindibles de proteger”. Los alemanes, el segundo mayor contingente en Afganistán después de Estados Unidos, enviaron un avión de Lufthansa que aterrizó en Fráncfort el miércoles con 130 personas a bordo. Otros vuelos están programados para los próximos días.

La embajadora británica en Afganistán, Laurie Bristow, por su parte, dijo que el Reino Unido está trabajando con los talibanes a niveles “tácticos y prácticos” para garantizar la retirada de los ciudadanos británicos y afganos que puedan ser protegidos por Londres. Según ella, la expectativa es que la operación tome días, no semanas. El martes, dijo en un video, el país eliminó a 700 personas.

La retirada de los aliados afganos ha sido un problema para todos los países de la OTAN que participan en la invasión, pero principalmente para los estadounidenses. Según el Comité Internacional de Rescate, una organización humanitaria, más de 300.000 civiles afganos han tenido algún tipo de afiliación con la misión estadounidense en las últimas dos décadas. Sin embargo, solo una parte no especificada de ellos calificaría para visas especiales de inmigración, dada la inmensa burocracia de 14 pasos.

Hay unas 18.000 personas con solicitudes pendientes, y desde julio, la Casa Blanca ha retirado solo a 2.000 traductores y sus familias, cuyas solicitudes ya habían sido aprobadas. Kirby dijo que el Pentágono está preparando bases militares, incluyendo Fort Bliss en Texas y Fort McCoy en Winsconsin, para recibir hasta 22,000 personas que buscan visas especiales.