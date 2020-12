Estados Unidos inicia este lunes una amplia campaña de vacunación contra covid-19. El país cuenta con un número de muertes causadas por la enfermedad que se aproxima a los 300 mil muertes. En Europa, el número de muertes y de infectados sigue preocupándose.

El domingo, las autoridades estadounidenses indicaron que el número total de muertes, desde el inicio de la pandemia, ya ha alcanzado los 299 093, mientras que el número total de casos supera los 16 millones.

Sin embargo, este fin de semana, la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech ya comenzó a enviarse, en cajas refrigeradas a menos de 70 grados centígrados, desde la planta de Pfizer en el estado de Michigan a hospitales y otros lugares.

Pfizer indicó que 20 aviones transportarán estas vacantes todos los días. “Las vacunas se han enviado y están en camino”, dio la bienvenida el domingo al Presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje publicado en la red social Twitter.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, afirmó que el estado, en el este del país, será el PRIMERO en Vaciar a los residentes, menos de 72 horas después de que la vacuna Pfizer-BioNTech recibiera la “luz verde” de las autoridades sanitarias estadounidenses.

Cerca de tres millones de dosis estarán disponibles hasta el miércoles, para vaciar cerca de20 millones de estadounidenses antes de fin de año y 100 millones antes de finales de marzo en el país, que registró 1,1 millones de nuevos casos confirmados en los últimos cinco días.

El viernes, los Estados Unidos fueron 6.º país en aprovechar la vacuna Pfizer-BioNTech, después del Reino Unido, Canadá, Bahrein, Arabia Saudita y México. La Agencia Europea de medicamentos debe presentar una recomendación antes de finales de diciembre.

A pesar de que el proceso de vacunación se está acelerando en los Estados Unidos, Donald Trump revirtió un plan para que los empleados de la Casa Blanca reciban la vacuna contra el coronavirus en los próximos días.

Originalmente, los principales elementos de la administración Trump estarían entre las primeras personas en recibir el inmunizante Pfizer-BioNTech.

Sin embargo, el presidente saliente pidió un “ajuste” en los planes.

“Las personas que trabajan en la Casa Blanca deberían recibir la vacuna un poco más tarde, a menos que sea específicamente necesaria”, dijo en Twitter. “Pedí que se hiciera este ajuste”, agregó.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020