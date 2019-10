El Pentágono ha publicado hoy las primeras imágenes de la operación militar que causó la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr Al-Baghdadi, cuyo cuerpo fue enterrado en el mar.

El Comando central de las Fuerzas Armadas publicó varios videos con imágenes de la operación llevada a cabo por las fuerzas especiales el fin de semana pasado y que culminó con la muerte de Abu Bakr Al-Baghdadi.

En algunas de las imágenes aéreas se veía el complejo en el que se encontraba el líder del Estado Islámico (EI), en el norte de Siria, y en otras se veían explosiones y personas corriendo.

El Comando Central de los Estados Unidos confirmó que el líder EI fue enterrado en el mar después de su muerte en la invasión del complejo.

El general Frank McKenzie les dijo hoy a los periodistas que al-Baghdadi voló un chaleco suicida y murió antes de que las tropas estadounidenses lo capturaran.

"…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019