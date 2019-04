Por primera vez en la historia, los científicos consiguen imágenes de un objeto astronómico que Albert Einstein imaginó. Para obtener esta imagen del centro de la galaxia M87, a 54 millones de años luz de la Tierra, se necesitaron telescopios en varios puntos del globo.

Un equipo de científicos de todo el mundo reveló, este miércoles, por primera vez en la historia, la imagen de un agujero negro.

La imagen puede parecer simple, incluso” tosca”, pero la sombra oscura rodeada de un anillo dorado (resultado de la materia que está gravitando alrededor del agujero negro) es uno de los hitos más importantes de la historia de la ciencia moderna.

La sombra, en el centro de la galaxia M87, a 54 millones de años luz de la Tierra, es así una de las pruebas observacionales de la teoría de la Relatividad General de Einstein.”Esto se utilizará para comprobar las cuentas que son hechas por la teoría de la relatividad y comprobar que esta es la teoría correcta que describe la gravitación en nuestro universo”, explica al Renacimiento Rui Agostinho, del Observatorio Astronómico de Lisboa.

“Podemos ver por primera vez un objeto que un hombre, Albert Einstein, sólo imaginó”, dijo Carlos Moedas, Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, en la Conferencia de prensa celebrada en Bruselas, a la que siguió el Renacimiento.

La captura sólo fue posible gracias a la investigación realizada por Event Horizon Telescope (EHT), un proyecto de colaboración internacional para investigar estos objetos. El anuncio se realizó en seis Conferencias de prensa simultáneas en Washington, Bruselas, Santiago, Shanghai, Taipei y Tokio.

El Comisario Europeo Carlos Moedas no ha dejado de subrayar este hecho, diciendo que “la ciencia está dando una lección a los políticos” al demostrar que hay que trabajar juntos para lograr avances científicos.

Como los agujeros negros absorben toda la luz que los envuelve, es muy difícil registrar cualquier forma de registro. Para captar esta imagen, los científicos buscan un anillo de luz – materia interrumpida y radiación circulando a gran velocidad en el borde del horizonte de eventos-alrededor de la región oscura que representa el agujero negro real. Eso es conocido como Sombra o silueta del agujero Negro.

Los primeros datos se recibieron en abril de 2017, utilizando telescopios en los Estados Unidos, Arizona y Hawai, así como en México, Chile, España y la Antártida. Desde entonces, se han añadido telescopios en Francia y Groenlandia a esta red global.

The first ever image of a black hole.

Taken by Event Horizon Telescope. #EUFunded.#RealBlackHole. pic.twitter.com/seOgqfkuYL

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 10, 2019