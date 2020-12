Si está en teletrabajo sepa que hay un programa que puede llevarlo a Hawai. Se llama ‘Movers & Shakas’ y es una iniciativa del gobierno que invita a “profesionales talentosos” a vivir y trabajar en la isla.

Las solicitudes, según el sitio web oficial del programa, se llevan a cabo hasta el 15 de diciembre y el objetivo es que los participantes contribuyan a las comunidades locales, al tiempo que reciben incentivos durante la estancia.

“Movers and Shakas es un pequeño paso hacia la recuperación económica y la diversificación de nuestra economía”, dijo Jason Higa, fundador del grupo, en declaraciones a CNN.

De acuerdo con el mismo medio de comunicación, en una primera etapa se seleccionarán 50 personas. Una de las condiciones es tener más de 18 años, además de, por supuesto, estar en el teletrabajo.

Una vez seleccionados, los participantes deben trasladarse dentro de un mes a Hawai, donde deberán pasar al menos 30 días consecutivos.

Hawaii launches @MoversandShakas – a program to attract former Hawaii residents and out-of-state professionals to work remotely from Hawaiʻi. The program incorporates a unique “give and get” approach, seeking applicants who are passionate about the values of Hawai‘i. #WFHawaii pic.twitter.com/4QI9LnEQoI

— Movers & Shakas (@MoversandShakas) November 29, 2020