¿Podría vivir un año sin smartphone? La marca de aguas de los Estados Unidos VitaminWater quiere descubrirlo y está dispuesta a pagar 100.000 dólares (80.000 euros) a quien supere el desafío.

Para participar en el concurso tiene que hacer una publicación en Twitter o Instagram – sí, usando su smartphone – explicando cómo ocuparía el tiempo si no pudiera usar este dispositivo móvil durante 365 días. La publicación deberá contener las etiquetas # nophoneforayear y #contest y hacerse antes del 8 de enero.

Si es uno de los seleccionados, VitaminWater se pondrá en contacto con él el 22 de enero y le enviará un teléfono móvil de 1996, que sólo le permitirá hacer las llamadas tradicionales. Sin embargo, puede utilizar ordenador y otros sistemas inteligentes como Amazon Echo y Google Home.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX

