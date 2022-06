ESSALUD, NO EXTIRPAN VIRUS DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Director de la Red Hospitalaria de EsSalud, Edgard Miguel Siccha, médico con tremendos anticuchos???

Sigue el escándalo, Sinamssop, rechaza la respuesta de la Gerencia Central de Gestión de las Personas de EsSalud, sobre la escala salarial que viola derechos adquiridos, mientras pacientes denuncian largas colas en hospital de Essalud en Lima, sigue el maltrato a los asegurados demostrando una gestión deficiente.

Sin embargo, el presidente del Consejo Directivo de EsSalud, Dr. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, con su indiferencia provoca al cuerpo médicos de la seguridad social, porqué hasta la fecha no soluciona los problemas que sacuden los cimientos de EsSalud, por ejemplo:

1.Los médicos de EsSalud esperan en forma inmediata solución a la propuesta de una escala salarial justa y no un bono de liberalidad porque no piden limosnas, sino un derecho justo.

«EXPRESAN SU ENÉRGICO RECHAZO ANTE LA IMPROVISACIÓN, DESGOBIERNO Y CAOS COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS ERRADOS ESPECIALMENTE EL DEL GERENTE DE LA RED HOSPITALARIA»

2. Sobre todo, cuando el país era sacudido por la terrible pandemia del Covid-19 y los médicos de EsSalud se pusieron la camiseta «roja y blanca» y combatieron en forma solidaria a nivel nacional, otros por lo bajo se aprovechaban para sacar ventajas en la seguridad social.

3. Es el caso del Dr. Edgard Lindón Miguel Siccha, quien fue nombrado Asesor de la Gerencia de la Red Prestacional Sabogal, quiere decir, como personal de confianza del Gerente de la Red del mismo nombre, el infame Dr. Ulises Romero Nuñez (según reportaje periodístico se comprobó que fundó una empresa que entre 2018 y 2021 y habría facturado a EsSalud más de 28 millones de soles a través de licitaciones direccionadas).

4. Que estos cambios y nombramientos cuestionados por el cuerpo médico por la gravedad de los hechos y no reunir los perfiles para el puesto. Como en el caso del Dr. Miguel Siccha que en el 2021, que incurrió el el delito de nepotismo en dos ocasiones al ejercer injerencia indirecta en las contrataciones de sus hijos:

a) Bryan Daniel Miguel Mercado, recién egresado de la universidad (el 7 de setiembre del 2021 ya era ganador y firmó contrato para trabajar en el Policlico Fiori, centro médico dependiente del Hospital Sabogal, con un sueldo de 14,400 soles, de donde su padre Miguel Siccha era Gerente y Asesor).

b) De su hermana Xiomary Kassandra Miguel Mercado, tres meses antes ya había obtenido trabajo en esta entidad, a través de una convocatoria para auxiliar administrativo en la Gerencia Central del Asegurado. Casos denunciados en la Oficina de Control Interno de EsSalud, que por arte de magia se archivó.

5.Una vez más, no pasó nada con estas denuncias. Porqué la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimientos Sancionador de EsSalud, decidió no sancionar y archivar estos dos actos de nepotismo? No podía haber una justificación más estúpida «que un asesor no tiene injerencia en la contratación de personal, mejor dicho, el asesor de gerencia, personal de confianza del «Gerente», según ellos no incluye».

6. Que al Dr. Edgard Lindón, no sólo se le acusa de nepotismo, fue involucrado hace un par de años en un caso de presuntos tocamientos indebidos a una menor de edad en la ciudad del Cusco (la oficina de control interno de EsSalud aún guarda el registro de la investigación que se le siguió a él cuando tenía el cargo la gerente de operaciones territoriales en esta entidad), además el otro funcionario, Dr. Juan Eduardo Vásquez izquierdo, entonces sub gerente de operaciones centro de la misma institución, resultó involucrado.

7. Según expediente el Dr. Edgard Lindón Miguel Siccha, consta en la investigación interna que hizo EsSalud, en abril del 2019 el director de la Red Rebagliatti y Juan Eduardo Vásquez Izquierdo fueron enviados en comisión de servicios a la Red Asistencial de Cusco, para que haga una inspección a fin de indagar sobre deficiencias en los diversos servicios que EsSalud brindaba a la población de la zona. Es en ese contexto, que el 30 de abril, ambos terminaron en la comisaria de Wanchaq por asistir a un quinceañero y realizar tocamientos a una menor de edad.

8. La imputación fue desmentida por Edgard Lindón Miguel Siccha, quien aseguró nunca haber asistido a dicho evento. El caso de Vásquez Izquierdo, sí asumió su responsabilidad, no sin antes limpiar de toda imputación a su colega y jefe en ese momento, Edgard Lincon Miguel Siccha. El escándalo fue comentado por todos los médicos de EsSalud de Lima y del hospital Adolfo Guevara Velasco en el Cusco, a través de Whatsapp. Allí se aseguraba que Edgard Lindón Miguel Siccha, sí estuvo en la comisaría por este caso. El escándalo terminó en una investigación sumaria contra ambos. “el 30 de abril del 2019 a las 10:00 PM, fueras de mi horario de trabajo acudí a una reunión familiar motivo quinceañero, donde dada las costumbres bailamos en ronda tomados de la mano, en esas circunstancias un policía se me acerca y me comunica que una persona me había acusado de haberla jaloneado, persona que a la fecha desconozco su identidad”, indicó Juan Eduardo Vásquez Izquierdo como parte de sus descargos.

9. Unos días después de haber dado esta declaración y declararse inocente de tocamientos indebidos -el 28 de mayo-, Vásquez Izquierdo presentó su renuncia para “no mancillar el nombre de la institución”. Otra vez la

investigación fue archivada porque ésta fue realizada por un denunciante anónimo y no aportó mayores pruebas, como podría haber sido la declaración dada ante un fiscal en el Cusco como indica el propio Vásquez Izquierdo en su investigación interna. Ante ello, el año pasado, el gerente del Rebagliatti, Edgard Lindón Miguel Siccha presentó certificados dando cuenta que no tiene antecedentes policiales y solicitó archivar el caso. La misma estrategia la usó Juan Eduardo Vásquez Izquierdo. Presentó un certificado de antecedentes policiales y solicitó su archivo.

10. A pesar de estos escándalos de nepotismo y tocamientos indebidos, el presidente Ejecutivo realiza cambios en forma unilateral, desconociendo que los cuerpos médicos son órganos técnicos asesores de la gestión; los cambios continuos crean un círculo vicioso de autoridades del hospital que continúan con políticas improvisadas, las que no permiten desarrollar un real avance y crecimiento del hospital en beneficio de los pacientes.

11. Que EsSalud cuenta con suficientes profesionales con solvencia ética y moral, además de una reconocida formación profesional y capacidad de gestión, conocedores de la realidad de los establecimiento, los cuales no son tomados en cuenta, porque obviamente no pertenecen a círculos de poder o representan intereses subalternos.

12. Que en defensa

irrestricta de la seguridad social y de sus recursos intangibles es irrenunciable, se oponen a estas decisiones erradas de cambios de gerentes de corta estancia, lo que nos lleva a pensar que esto tendría un trasfondo político o de otra índole, lo cual rechazan plenamente.

El cuerpo medico demanda al Presidente Ejecutivo de EsSalud, a que ejecute las medidas correctivas, respete y tome en cuenta a los cuerpos médicos que se han fajado en la lucha contra la pandemia, que son conocedores plenos de sus establecimientos, para la designación de las autoridades y no aquellos que por lo bajo son designados aprovechándose del poder político.