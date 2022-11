ESSALUD DE MAL EN PEOR

By

No hay voluntad de hacer cambios a pesar de las acusaciones de nepotismo hijos y sobrina que existen sobre el director de la Red Rebagliati, Edgard Lindón Miguel Siccha, esto nadie lo detiene.

Resulta que ahora el flamante Presidente Ejecutivo de Essalud, Aurelio Orellana Vicuña no cumple con los requisitos para ocupar el cargo.

El Manual de Perfil de Puestos de Essalud exige tener ocho años de experiencia en funciones similares o equivalentes y además tres años de experiencia en puestos vinculados a las funciones a desempeñar. Orellana no cumple ninguna de las dos exigencias.

Servir ya se ha pronunciado sobre las responsabilidades administrativas y penales de quiénes nombren o acepten cargos públicos de confianza sin cumplir con los requisitos establecidos. Así lo recoge la ley 31419.



De Guatemala a guatepeor?

Pregunto, de que manera EsSalud trabajará de manera sostenida para reducir las brechas existentes en infraestructura, equipamiento y recursos humanos, a fin de brindar una mejor atención a los más de 12 millones de asegurados?

Cómo pueden desarrollar fortalecimiento de acciones promocionales y preventivas de la salud para un mayor impulso para atender las intervenciones quirúrgicas que no pudieron ser atendidas debido a la pandemia del covid-19?

Hacer una buena gestión contando con el compromiso de los funcionarios y de los más de 61 mil trabajadores asistenciales y no asistenciales de los 391 establecimientos de salud y centros especializados de la institución para trabajar por el bienestar de los asegurados? Si las principales cabezas no son las idóneas para asumir grandes responsabilidad, reto y compromiso de brindar una mejor atención a los más de 12 millones de asegurados?

Ahí está el problema, el adulón de ministro Salas se preocupa de otras cosas en vez de poner esfuerzo en su sector.