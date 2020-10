Up Next

No vamos a descansar hasta acabar con todas las formas de violencia machista. Todo nuestro apoyo para la víctima, de tan solo 14 años, salvajemente agredida. La #LeySoloSiEsSi es necesaria para atender y reparar a las mujeres víctimas y para prevenir: tenemos que llegar a tiempo.

La ministra de Igualdad del gobierno español, Irene Montero, ya ha reaccionado al caso, asegurando que está al tanto del incidente y asegurando que el gobierno español no descansará hasta que se elimine la violencia machista. “No descansaremos hasta acabar con todas las formas de violencia machista. Todo nuestro apoyo a la víctima, que solo tiene 14 años, salvajemente agredida”, dijo.

Fuentes policiales han indicado a la publicación que la parte más importante de la investigación ha concluido y aún no se descartan nuevas detenciones.

La investigación en solitario comenzó el domingo después de que la menor presentó una denuncia, de donde describió haber sido agredida sexualmente por varias personas y otras que la vieron no hicieron nada para detenerlo. Algunos de los detenidos niegan las acusaciones e indican que las relaciones fueron consentidas.

