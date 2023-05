España lucha contra el colonialismo castrochavista impulsado por Podemos

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Paradojas históricas de la vida?

Los españoles conquistaron Venezuela hace varios siglos, pero en la actualidad es Venezuela, o mejor dicho, la élite chavista la que ha colonizado Madrid.

No solo han comprado terrenos y voces con dinero malhabido del chavismo, también han exportado las políticas socialistas que destruyeron el país llanero. Media calle de Salamanca con sus correspondientes negocios son de Pro Chavez y Maduro, con toda la complicidad del gobierno comunista y Pro Etarra.

En definitiva, España y Venezuela, siguen siendo familia, conectados por la sangre. La debacle sociológica de España no se puede explicar sin la aparición de los Monedero, Iglesias y compañía que fueron financiados por Hugo Chávez.

Podemos estar de acuerdo o no, el resultado del «modelo chavista» es apetecible para cualquiera que quiera perpetuarse en el poder. En este momento, todavía España depende de los españoles, pero que no caigan en la falsedad de que España no puede ser Venezuela. A ponerse las pilas.

Pablo Iglesias defiende la dictadura narcoterrorista de su amigo Maduro en Venezuela y tacha el papel del legítimo presidente Juan Guaidó de “golpe de Estado”.

Subestimar la capacidad del chavismo (socialismo del siglo XXI) de corromper al sistema de cualquier país, no es un error garrafal. Sus tentáculos se extienden a varios países de América. Venezuela ha jugado un papel clave en la llegada de la izquierda corrupta a varios países del continente.

Tres cosas:

1. «El papel de Hugo Chávez en Latinoamérica, fue de un instrumento que utilizó Fidel Castro (el verdadero cerebro) para contagiar la pandemia comunista, un sistema que sus seguidores dominan como quieren».

2. «A nivel mundial se ha subestimado es el rol que cumple el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, en especial de Venezuela y el despilfarro del petróleo que implica financiar el socialismo del siglo XXI».

3. «Sin la menor duda, cuando llego Hugo Chávez, la izquierda latina y mundial estaba derrotada. Chávez se encargó con ideas y hechos de levantar esa izquierda latina que salió derrotada electoralmente con Macri, Bolsonaro, etc pero resurgió como «ave fénix». Hoy Chile a dado un mensaje a América Latina con el triunfo del Partido Republicano.

Entonces, tiene algún sentido esta percepción? Hace poco he regresado de Madrid -30 días por allá-, ví una ciudad diferente, lo único que ha hecho en los últimos años es crecer, cada día está mejor.

Sobrestimamos al chavismo, ¿de verdad se puede creer que un grupito de ladrones venezolanos que compraron casas en Salamanca influencian la política de un país de la UE? Lo que si estoy totalmente seguro que no serán parte del gobierno en la próxima legislatura.

Y por último, en España hubo una guerra civil con raíces políticas hace menos de 100 años. ¿De verdad se puede creer que España “importa” el nefasto pensamiento castrochavista de Venezuela? Cosa de locos.

«Maduro subsidia las campañas políticas de muchos líderes de izquierda: a pesar que han fugado 7 millones de venezolanos de su país por la extrema pobreza».

Se han preguntado quiénes fueron los asesores del chavismo? Quiénes son los proxenetas del castrismo? Se sabe de los pagos del Gobierno de Venezuela a Podemos, a partir de las revelaciones del exgeneral chavista Hugo «El Pollo» Carvajal.

Según información en poder del tribunal, el régimen bolivariano llevó a cabo durante años y a lo largo de diferentes países, incluido Cuba, una campaña de financiación a partidos y plataformas que sirviesen de apoyo internacional.

El “castrochavismo» describe una supuesta ideología de izquierda que consiste en la combinación del castrismo y el chavismo. Más nos debe preocupar el trabajo del «gallo» Zamora, embajador de Cuba, un espía especialista en desestabilizar países. Cuyo fin es instalar el socialismo del siglo XXI o el comunismo en nuestro país como en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia?

NOTA: El término castrochavismo no corresponde a ninguna ideología realmente existente, sólo es una figura retórica o una falacia. Se trata de un «sistema de crimen organizado transnacional» que no debe ser tratado como un proceso político, sino como la «amenaza más grave» para América.