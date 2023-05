ESPAÑA: BATACAZO A COMUNISTAS EN LAS URNAS AHORA FALTA AMÉRICA

Y verán que no se presentarán tantos ladrones a unas nuevas elecciones electorales!!

Si los congresistas no están comprometidos con el país, la solución está en nuestras manos, unamos fuerzas todos los PERUANOS para ampliar la LEY de TRAICIÓN a la PATRIA en la actual CONSTITUCION (cadena perpetua) para todo el que no cumplan sus promesas, DEFRAUDAN al ESTADO y al PUEBLO sembrando ROBOS SISTEMÁTICOS y CORRUPCIONES ( presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, ministros, jueces, fiscales y funcionarios), sólo así dejaremos el pasado de MANGAS de DELINCUENTES disfrazados de grandes señores y políticos en el poder, que por años roban las esperanzas de millones de PERUANOS de ver un PAÍS DIGNO y DESARROLLADO para nuestras futuras generaciones…

«En el Perú, Pedro Castillo, quiso seguir los pasos de Hugo Chávez, sin mirar los fracasos de Cuba, Venezuela, y Nicaragua, y cometió delito de rebelión el 7 de diciembre del año pasado, pero el EP, PNP, Poder Judicial y el Congreso no le hicieron caso. Al toque lo destituyeron y de acuerdo a la constitución nombraron presidenta a Dina Boluarte, legítimamente. Lo que sucede es que tenemos congresistas descalificados que no se dedican a fiscalizar y legislar, a trabajar y cumplir sus promesas con los pobres que votaron por ellos».

Así va a pasar con el peronismo en Argentina que está en el peor momento de su historia. El gobierno de Petro en Colombia ya está en picada en menos de un año y se encuentra en una crisis infernal. La izquierda chilena tuvo los peores resultados de su historia en las últimas elecciones. La nueva ola de gobiernos de izquierda corrupta no han durado nada. En los próximos meses, sigue la Argentina, tiene la oportunidad de terminar con el kirchnerismo para siempre, Colombia tendrá elecciones generales, de una patada en el trasero deben botar al guerrillero Petro, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso cerró la Asamblea Nacional por conflictividad política de acuerdo a su Constitución, en Chile la ciudadanía le puso un tate quieto al presidente Boris, por querer cambiar su Constitucion, y el batacazo final debe darlo el pueblo de México, a una de las cabezas de todos los males, Andres Manuel López Obrador, el presidente que más daño le viene haciendo a la región.

