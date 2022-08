ESCUDEROS DEL GOBIERNO ENTRAN EN DESESPERACIÓN

5. Cual es el interés del ministro del Interior? Cuidar su cartera, el sabe muy bien que Colchado no es del DIVIAC? y no es el correcto? se nota el interés del presidente Castillo enturbiar toda investigación.

4. A pesar de todo están buscando intervenir de alguna forma, para no perder control Desean entorpecer la búsqueda de los prófugos y dar con la ubicación de Pacheco !

3.Ya fue, el «ministro de la vergüenza», que desea es colocar a un topo, soplón, para que sepan las movidas internas para estar atentos con el Presidente !Es el colmo, porque no sacan los nombres quienes ascendieron con » coimas» hace poco y puedan caeran esos malos elementos, con coimas?

2. A PESAR DE LAS PRUEBAS CONTRA EL PRESIDENTE CASTILLO, la estrategia del oficialismo destruir la imagen y descalificar a la Fiscal de la Nación: denunciarla por obstruir la justicia, al no permitir que investiguen a su hermana, la pseuda juez cuello blanco. Cuando su caso esta judicializado.

Documento de PNP deja mal parado al ministro del Interior. La policía ya había dispuesto la semana pasada brindar apoyo al equipo del coronel Colchado para dar «estricto» cumplimiento a lo solicitado por la fiscalía. Hoy el ministro cuestiona la legalidad de este grupo. Sin embargo, en la reunión de hoy entre fiscal de la Nación Liz Benavides y Ministro Interior Willy Huerta, este último volvió a pedir el retiro del Crl PNP Harvey Colchado; ante ello, la fiscal «se puso firme y ratificó a Colchado- y le precisó que dicho equipo ya estaba definido. Benavides le recordó que la resolución de la creación del Equipo Especial de la PNP, que coloca a Colchado como coordinador, está firmado y autorizado por el jefe de la PNP Luis Vera, que por presión ahora quiere rectificarse. Finalmente, ante lo manifestado por la fiscal de la Nación, Liz Benavides, el ministro Huerta le indicó que ya no habría cambios en la coordinación y que Colchado seguirá al mando del Equipo Especial PNP. Esta reunión entre la Fiscal de la Nación y Huerta, no duró más de 20 minutos, también estuvo presente el jefe de la PNP, Luis Vera.

