Robot Zhurong ha estado en suelo marciano desde mayo de 2021; los científicos quieren saber cómo se ven los sonidos del viento en un planeta que no sea la Tierra.

El robot chino Zhurong ha estado en Marte desde mayo de 2021 y ha capturado sonidos e imágenes del planeta rojo con una cámara extraíble que fueron liberados en vídeo por la Administración Espacial Nacional de China el domingo (27). Vea el video a continuación

Video from Mars taken by #Zhurong #Tianwen1 Mars Rover. New video and images include 3D stereo of supersonic parachute deployment, landing process, sound of the rover driving away from lander, rover maneuver and panorama in a distance from lander. HD Full: https://t.co/q8vGOWUxjG pic.twitter.com/eBUbPnvS81

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 27, 2021