¿ESCUCHARÁN LA VOZ DEL PUEBLO?

Tal vez como muchos peruanos nos preguntamos porque se recurre siempre a la frasecita “La voz del pueblo es la voz de Dios”, y nos dejamos llevar. Pero, lamentablemente no encontramos respuesta, a sabiendas que Dios es infalible o sea que nunca falla. En cambio los pueblos se equivocan mucho, y la mayoría de las veces con terribles consecuencias: tenemos los gobernantes corruptos que nos merecemos.

¿Porque seguir escuchando siempre la misma cantaleta que “La voz del pueblo es la voz de Dios? ¡Ya párenle! esta frasecita carece de relevancia, no de dejen llevar porque Dios no puede errar, y el pueblo “mete la pata a cada rato”, y de “chiripazo” le liga alguna, y no es para alegrarse de tanta saladera por angas o por mangas, tanto que hasta “Tongo” nos canta “sufre, peruano, sufre”….

Si la voz del pueblo se equivocó por sus pasiones en una elección, puede ser condena y abandonado por sus errores o defenderse entre la dificultad? Queda claro que esta expresión está orientada más a un sentido de la idea de democracia, donde la voz de las “mayorías”, es la voz que prevalece, la que se toma como verdad, es la voz que decide. Votaciones donde la mayoría gana, ese es el sentido.

De hecho sólo los políticos y dirigentes salvo las excepciones de rigor, son los que reconocen la validez de algunos resultados únicamente cuando los favorecen, aunque estén sordos de “poder” y arrogancia, no la quieran escuchar, por eso desprecian y detractan aquéllas opiniones que no satisfacen sus intereses y sus egos.

Entenderemos algún día que la democracia es poder disentir pero con respeto. Respetando determinadas reglas, sino no es democracia. Que la violencia y la venganza no entra dentro de ninguna de esas reglas. Determinados partidos políticos o movimientos, cuando no tienen la legitimidad en los votos y la representación en el Congreso es casi nula, el camino que eligen es la violencia, no hay construcción de confianza ni de agenda país.

Entre la política y la justicia, pregunto ¿Son proporcionales las medidas restrictivas contra el ex presidente PPK? ¿Es que acaso no se puede dejar atrás el show mediático para no seguir dañando la imagen del país? ¿Está bien que la Fiscalía allane sus viviendas con presencia de la prensa? ¿Si todos somos iguales ante la ley porque hay otros políticos y funcionarios que se les investiga; pero pasan píola y no se ha dictado un allanamiento como contra PPK?

¿Más aun cuando la cuestión de Westfield no es lavado de activos, puede ser negociación incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos clandestinos? No dejemos que la venganza y el aprovechamiento político de algunos, cieguen a los demás, especialmente a fiscales, jueces, periodistas y opinólogos…

Yo voté por PPK, reconozco que me equivoque-por votar por el mal menor como millones de peruanos-, pero eso no quiere decir que tengo el derecho de hacer leña de árbol caído. Ya viene Semana Santa, hagamos un acto de contrición para que no nos pese el corazón.