ES SEGURO INVERTIR EN AMAZON > RIESGOS y FUERZA

Es seguro invertir en amazon: Amazon ha crecido hasta convertirse en una de las compañías más grandes del mundo, tanto en términos de ventas como de capitalización de mercado.

Pero, con un tamaño tan grande, conlleva una serie de riesgos únicos. Los mayores riesgos de invertir en Amazon.com, las acciones están aumentando la competencia, la incertidumbre sobre el potencial de ganancias, la incertidumbre sobre el crecimiento de los ingresos, la valoración especulativa y la volatilidad de los precios de las acciones. De hecho, Amazon ha logrado un alto crecimiento de los ingresos desde que salió a bolsa en 1997, lo que hace que los inversores sean optimistas sobre el rendimiento futuro.

Invertir en amazon

Es seguro invertir en amazon

Este crecimiento también ha hecho que los inversores pasen por alto la falta de voluntad de la compañía para generar ganancias netas sostenidas.

Si no se cumplen estas expectativas alcistas, es probable que las acciones de Amazon se deprecien porque el mercado ya ha asumido que el rendimiento futuro será sólido. Esta especulación agrava aún más el riesgo al hacer que el precio de las acciones de Amazon sea altamente volátil, exponiendo desproporcionadamente a los inversores a las fluctuaciones del mercado.

Competencia

La competencia es el riesgo operativo más destacado que enfrenta Amazon. La industria minorista de mercancías en general es altamente competitiva e incluye competidores formidables como Wal-Mart Stores, Inc., Costco Wholesale Corporation y Target Corporation. Minoristas especializados como Staples, Inc., Best Buy Co., Inc., Home Depot, Inc. y Bed Bath & Beyond, Inc. han ganado tracción como salas de exposición físicas y especialistas en categorías.

Todos estos grandes minoristas han invertido mucho en canales de venta en línea en respuesta a la evolución de los gustos de los consumidores. La creación de sitios de comercio electrónico minoristas bien considerados amenaza con desafiar la supremacía de Amazon en el mercado. Sin embargo, estos desarrollos siguen siendo meras amenazas, ya que Amazon todavía posee más del 40% del mercado minorista en línea altamente fragmentado a partir de 2019.

El rápido ascenso de Amazon ha llevado a otros minoristas a forjar estrategias diseñadas específicamente para combatir la influencia del gigante en línea. Staples y Best Buy ocasionalmente ofrecen promociones y precios que coinciden explícitamente o superan los precios y promociones de Amazon.

Los precios competitivos no solo erosionan la ventaja de Amazon en el mercado, sino que también conducen a márgenes más estrechos en todos los ámbitos para los participantes del mercado. ShopRunner ofrece una alternativa a Amazon Prime, y muchos minoristas se han asociado con el servicio de envío.

Los servicios de este tipo hacen que el foso económico de Amazon se estreche, amenazando el poder de fijación de precios y los volúmenes.

En 2006, la compañía lanzó su lucrativo Amazon Web Services, una plataforma de computación en la nube, que generó el 12% de los ingresos totales en 2019.

La participación de la compañía en este mercado representa una importante diversificación estratégica y una categoría de potencial crecimiento futuro. La infraestructura en la nube como servicio es un mercado altamente mercantilizado en el que la diferenciación más competitiva se logra a través de precios agresivos, y muchas de las empresas de tecnología más grandes se han establecido en el espacio.

Los mayores competidores de Amazon en almacenamiento en la nube incluyen Hewlett-Packard Company, Google, Inc., AT & T, Inc., IBM y Microsoft Corporation. Cada uno de estos competidores se crea un nicho diferente dentro del mercado más amplio, y algunos incluso ofrecen infraestructura como servicio como un servicio de valor agregado o líder en pérdidas.

Incertidumbre de Ganancias- Cómo comprar acciones de amazon

Es seguro invertir en amazon

Amazon opera con márgenes de ganancia muy estrechos y no pudo obtener ganancias netas sostenidas durante principios y mediados de la década de 2010, donde registró pérdidas netas en los años fiscales 2012 y 2014.

Antes de 2019, el margen neto anual más alto reportado por la compañía fue del 3,7%, que se logró en 2009.

Los precios competitivos aseguran que los márgenes brutos de Amazon se mantengan dentro de un rango pequeño de valores modestos. La administración de Amazon está comprometida con la expansión de la infraestructura y las crecientes inversiones en investigación y desarrollo, lo que requiere altos gastos operativos. Para 2019, el margen de beneficio de Amazon aumentó a un máximo histórico, de poco más del 4%.

Los inversores se han sentido cómodos evitando las ganancias para impulsar el crecimiento futuro, pero los observadores bajistas se muestran escépticos de que la compañía tenga el poder de fijación de precios para generar los rendimientos necesarios para justificar las inversiones en curso en expansión. Para algunos inversores, estas preocupaciones son validadas por las inversiones pasadas de Amazon en proyectos fallidos, como una incursión abandonada en el mercado de teléfonos inteligentes.

Para que Amazon sea una oportunidad de inversión atractiva, la empresa debe volver a la rentabilidad y crecer rápidamente en medio de un mercado cada vez más competitivo. Este es un riesgo significativo para la tesis del toro.

Desaceleración del Crecimiento de los Ingresos

Amazon ha tenido un sólido desempeño de crecimiento en la última década, con métricas de crecimiento de ingresos anualizados que rara vez caen por debajo del 20% y, a veces, se acercan al 40%. Este logro ha avivado el sentimiento alcista de los inversores y las agresivas estimaciones de los analistas. No obstante, el crecimiento se ha desacelerado en promedio durante la década de 2010, y los ingresos de Amazon para los doce meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2019 registraron un aumento del 20,14% año con año.

Varios factores han contribuido a esta tendencia. El crecimiento rápido suele ser difícil de mantener a medida que el nivel de base aumenta cada año, lo que significa que se requiere una expansión nominal mayor para impulsar una tasa de crecimiento constante.

Es seguro invertir en amazon 2022 – Inversiones en acciones de amazon

La intensificación de la competencia de precios tanto en el comercio minorista como en los servicios web también tiene un impacto en las tasas de crecimiento de las ventas. A pesar de un cambio sustancial hacia los canales de venta en línea, el comercio electrónico todavía representa alrededor del 12% del mercado minorista total.

Esto puede indicar un techo natural para la cantidad de negocios que se pueden hacer sin ubicaciones físicas, y esto perjudica el potencial alcista de Amazon. Toda la narrativa alcista para Amazon se basa en la suposición de que la compañía continuará brindando un rápido crecimiento. Si el crecimiento de los ingresos se ralentiza demasiado, las inversiones que han impulsado los altos niveles de gastos operativos resultarán infructuosas. Si los ingresos y las ganancias no muestran altas tasas sostenidas de expansión en el futuro, la valoración de Amazon resultará injustificada. La desaceleración del crecimiento de los ingresos es un riesgo que los inversores deben vigilar.

Valoración Altamente Especulativa

La valoración de las acciones de Amazon plantea un riesgo de inversión. Con casi $3,000 por acción a julio de 2020, Amazon es una inversión altamente especulativa con una capitalización de mercado de más de $1 billón y una relación P/E final de 138x ganancias.

Si una persona asumiera que Amazon cumplirá con las estimaciones más altas de los analistas dentro de dos años y luego crecerá un 28% cada año durante un período de cinco años, el precio de mercado aún implica un crecimiento anual de casi el 10% a largo plazo. Este no es un resultado imposible, pero los inversores están asumiendo un rendimiento muy favorable en un intervalo largo y difícil de pronosticar. Hay resultados probables y plausibles que involucran resultados menos estelares. La especulación es común para las empresas de crecimiento no rentables con un mediano plazo incierto, pero este hecho no reduce el riesgo de expectativas incumplidas.

La alta volatilidad de los precios de las acciones es una consecuencia de esta especulación. La beta de Amazon de 1.32 indica que los precios de las acciones están correlacionados positivamente con el mercado de acciones en general y se mueven hacia arriba y hacia abajo a una magnitud mayor que el mercado.

Por lo tanto, los accionistas están sujetos a un mayor riesgo de mercado, ya que una desaceleración generalizada afecta desproporcionadamente a las acciones de beta alta como Amazon.

