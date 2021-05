Los huevos crudos tienen los mismos beneficios que los huevos duros.

Sin embargo, la absorción de proteínas es menor en los huevos crudos y se puede prevenir la absorción de biotina.

Lo más preocupante es el pequeño riesgo de que los huevos crudos estén contaminados con bacterias que conducen a la infección por salmonella. Comprar huevos pasteurizados reducirá el riesgo de infección.

Si comer huevos crudos vale la pena el riesgo es algo que necesita decidir por sí mismo. Pero recuerde que los niños muy pequeños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con un sistema inmune débil no deben comerlos.

Huevos blancos y huevos marrones: ¿sabes cuáles son las diferencias?

Ahora puede encontrar que el color de la cáscara de huevo dice mucho sobre lo que hay dentro de ese alimento, de hecho su tono solo revela una simple Información (y no tan importante): la raza de la gallina que la colocó, según la nutricionista estadounidense Bonnie Taub-Dix, autora del libro ‘Read It before You Eat It‘ (‘leer Antes de Comer’) y del sitio Better Than Dieting.

Los pollos Legorne producen claras de huevo, mientras que los pollos Orpington producen huevos marrones, según la Universidad Estatal de Michigan en los Estados Unidos. Mientras tanto, otras gallinas producen huevos aún más coloridos. Los pollos Ameraucanos ponen huevos azules, mientras que los olivos son las ‘madres’ de los huevos con un tinte verde oliva.

Ahora todos los huevos son inicialmente blancos, diferentes pollos tiñen las cáscaras con pigmentos variados antes de liberarlos, den tantas opciones de huevos en los estantes de los supermercados.

Los huevos marrones no son necesariamente mejores para la salud

“Debido a que el marrón se ve más ‘natural’, a menudo da la impresión de que estos huevos son más saludables”, dice Taub-Dix. “Pero eso no es cierto.”

El color de la cáscara de un huevo no tiene nada que ver con su calidad nutricional. “Todos suelen ser buenas fuentes de vitaminas D y B12 y proteínas de alta calidad“, señala la profesional.

Al igual que muchos otros productos, los huevos marrones simplemente se comercializan como ‘más saludables’ y más naturales. “En última instancia, la calidad se reduce al tipo de entorno en el que vive la gallina”, explica. Cría dos tipos diferentes de pollos en las mismas condiciones y con la misma comida, y ahora sus huevos se ven diferentes, ofrecerán una nutrición similar.

Aún así, en algunos casos, los cambios en el color de la cáscara de un huevo de un pollo en particular pueden indicar desviaciones o problemas, según la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EE. Si las claras de huevo generalmente blancas de un pollo comienzan a ponerse ligeramente amarillentas, por ejemplo, es una señal de que el ave está ansiosa. Sin embargo, ahora estos problemas pueden afectar la calidad, no hacen que un huevo marrón sea completamente blanco o viceversa.

El color del huevo tampoco cambia el sabor

Así como el color de la cáscara no afecta el valor nutricional del contenido, esto tampoco interfiere con el sabor.

De hecho, durante décadas, los investigadores han identificado la dieta de un pollo como la mayor influencia en el sabor de sus huevos. La cantidad de grasa que come un pollo, por ejemplo, tiene un impacto notable.

La frescura de un huevo, y cómo se protege la comida, también puede afectar su sabor. También de acuerdo con la Universidad Estatal de Carolina del Norte, los huevos almacenados cerca de alimentos con libros fuertes (como no nevera) generalmente absorben parte de su sabor.