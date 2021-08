Es Oficial: Messi se va del Barcelona

Cuando todo parecía encaminado para que el capitán del Barcelona, Lionel Messi, renovara con los catalanes, hubo un giro y es oficial que el delantero no continuará al servicio del único club que ha representado en toda su carrera.

Es el final de una era que marcó la historia del fútbol mundial. Lionel Messi abandona el Barcelona, anunció el club catalán en un comunicado, atribuyendo la salida a razones financieras.

“Aunque el FC Barcelona y Lionel Messi han llegado a un acuerdo y la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato hoy, esto no puede suceder debido a obstáculos financieros y estructurales( regulación de la liga española)”, informa el club.

“Debido a esta situación, Messi no se quedará en el FC Barcelona. Ambas partes lamentan profundamente que no se cumplan los deseos del jugador y del club.”

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021