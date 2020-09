Up Next

Aunque los edulcorantes artificiales no agregan calorías a su dieta, pueden aumentar su antojo de más azúcar. Si desea endulzar sus comidas de manera inteligente, reemplace el azúcar con miel.

La margarina contiene grasas saturadas que obstruyen las arterias y están cargadas de aceites procesados. Como si esto no fuera suficiente, muchas marcas de margarina usan Propilenglicol, un compuesto sintético que, según las investigaciones, aumenta los niveles de colesterol y contribuye al aumento de peso. Para una alternativa más saludable, cambie por mantequilla de hierbas o reemplace con aceites saludables como aceite de oliva y aceite de coco.

Es importante mantener el control de su dieta y evitar los alimentos que no solo agregan kilos a su cuerpo, sino que también lo ponen en riesgo de problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas, presión arterial alta y diabetes.

A los 20 años, podía comer una pizza entera después de una noche de fiesta y no ganar un solo gramo. Pero, ¿y a los 40?