Es Facebook Oficial, el Noviazgo Es Aquí

Por Nathan Agudo, jefe de Producto de Facebook de Citas

Facebook de Citas hace que sea más fácil encontrar el amor a través de lo que te gusta ayudar a iniciar relaciones significativas a través de las cosas que tienen en común, como intereses, eventos y grupos. toma el trabajo de creación de un perfil de citas y le da una más auténtica mira que es una persona.

Hoy, estamos lanzando Facebook de Citas en los estados unidos. También estamos dando a la gente la capacidad de integrar su Instagram puestos directamente en su Facebook perfil de Citas y dar a la gente la posibilidad de añadir Instagram seguidores a su enamoramiento Secreto de las listas, además de Facebook amigos. Al final del año, vamos a hacer lo posible para agregar Facebook y Instagram Historias a su perfil de Citas también.

Búsqueda de una pareja romántica es profundamente personal, que es por eso que hemos construido Citas para estar seguro, incluyente y opt-in. Seguridad, privacidad y seguridad están a la vanguardia de este producto. Trabajamos con expertos en estas áreas para construir protecciones en Facebook que Data desde el inicio, incluyendo la capacidad de reportar y bloquear a nadie; prohibiendo el envío de fotos, enlaces, pagos o videos en los mensajes; y proporcionando un fácil acceso a los consejos de seguridad. Estas características y otras que dan más control y de la paz de la mente. Aprender más acerca de la privacidad y Facebook Citas de aquí.

¿Cómo Funciona

a Partir de hoy, usted puede optar en Facebook Citas y crear un perfil de Citas (independiente de tu perfil principal (main profile) si eres mayor de 18 años y de haber descargado la versión más reciente de Facebook. Se le sugiere a otros que también han optado. La gente se proponen sobre la base de sus preferencias, los intereses y las otras cosas que puede hacer en Facebook. Facebook Citas no se trata de deslizar o tener que esperar para que alguien como usted para obtener una primera oportunidad de llegar a la salida. Si usted está interesado en alguien, puede comentar directamente en su perfil o pulsa en el botón “me Gusta” para hacerles saber. Si usted no está interesado, usted puede pasar sobre ellos. Facebook de Citas permite coincidir con amigos de amigos y/o personas que no están en su círculo de amigos. Facebook Citas no coinciden con los amigos, a menos que usted elige utilizar Secret Crush y ambos añadir uno al otro a la lista. Todas sus Citas actividad que va a permanecer en el Facebook de Citas. No será compartido con el resto de Facebook.

Características principales

la Gente pronto será capaz de conectarse y compartir con Facebook e Instagram Historias. Hoy en día las personas se les pide que tomen una decisión en cuanto a si o no les gusta alguien de inmediato basado en un perfil estático. Para ayudarle a mostrar, en lugar de decirle, que usted, estamos trayendo Historias en las Citas. Este formato le permite ser auténticos, de manera que un típico perfil de citas no se puede, y te ayudará a llegar a conocer a alguien antes y después del partido.

Secret Crush le permite coincidir con gente que ya conoce en Facebook y/o Instagram. Por defecto, Facebook Citas no coincide con su Facebook Amigos, pero la gente nos dijeron que estaban interesados en explorar el potencial de las relaciones amorosas dentro de sus círculos ampliados, como su Facebook la lista de amigos y Instagram seguidores. Nuestro popular Secret Crush característica le da la opción de hacer precisamente eso. Si usted elige utilizar Secret Crush, puede seleccionar hasta nueve de su Facebook amigos o Instagram seguidores que te interesan. (Para agregar Instagram seguidores debe conectar su Instagram la cuenta de Facebook de Citas.) Si tu enamorado se ha optado en Facebook Noviazgo, recibirás una notificación diciendo que alguien se ha enamorado de ellos. Si tu enamorado te agrega a su enamoramiento Secreto de la lista, es una coincidencia! Si el chico que te gusta no está en el Noviazgo, no crear un enamoramiento Secreto de la lista, o no incluirlo en su lista — entonces nadie sabrá que usted ha introducido su nombre.

Usted puede ahora agregar a su Instagram puestos a su perfil en Facebook de Citas. la Adición de Instagram puestos a su perfil será más fácil construir un mejor perfil de citas, mostrar aspectos de su vida a los demás, y encontrar conexiones compartidas que entablar conversación.

participar en Eventos y Grupos para ver a la gente con intereses similares. Usted puede elegir para ver a otras personas que están usando Facebook Citas que se ajuste a sus preferencias dentro de los grupos que son parte de y en los eventos que han asistido o va a asistir. Cuando usted decide ver a estas personas, usted también será visible para ellos.

Usted puede elegir para ver a otras personas que están usando Facebook Citas que se ajuste a sus preferencias dentro de los grupos que son parte de y en los eventos que han asistido o va a asistir. Cuando usted decide ver a estas personas, usted también será visible para ellos. Sienten seguros por compartir los detalles de su fecha. de Personas usando Facebook Noviazgo puede compartir los detalles de su próxima fecha y/o viven ubicación con alguien de confianza a través de Messenger. Que será capaz de controlar si quieren elegir esta característica. Si lo hacen, están en control de que que compartir esta información.

de Personas usando Facebook Noviazgo puede compartir los detalles de su próxima fecha y/o viven ubicación con alguien de confianza a través de Messenger. Que será capaz de controlar si quieren elegir esta característica. Si lo hacen, están en control de que que compartir esta información. la Creación de su perfil de Citas es más fácil que nunca. Basado en los comentarios de la gente el uso de Citas en otros países, hemos hecho que sea más fácil para crear un Facebook perfil de Citas. Con un solo toque, te proponemos las fotos y la información de tu Facebook perfil, que se puede editar o eliminar. Usted puede también crear su propio perfil de Citas a partir de cero.

Disponibilidad

además De los estados unidos, Facebook Citas está disponible actualmente en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malasia, México, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Suriname, Tailandia, Uruguay y Vietnam. Será en Europa por la década de 2020.