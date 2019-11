Las autoridades holandesas han retirado pasajeros de un avión de Air Europa debido a” una situación sospechosa ” en el aeropuerto Schiphol. El vuelo iba a partir de Ámsterdam a Madrid, España. El incidente fue considerado una falsa alarma.

Air Europa confirmó en su cuenta de Twitter que fue una “falsa alarma”: se activó por error una advertencia que puso en marcha varios protocolos relacionados con”secuestros en el aeropuerto”. La aerolínea española lo lamentó.

El avión habrá enviado una “señal equivocada” que provocó la movilización de varios servicios de emergencia. “Ningún pasajero ha sufrido el menor peligro”, adelantaron fuentes de la operadora Turística Española Globalia, citados por los medios holandeses.

La misma prensa informa que el piloto activó el botón que activó la alarma.

Waiting to get out….. no update at all! May take a while #Schiphol pic.twitter.com/Uub0ZXrk9V

— Dr.Bahar Ramezanpour (@BRamezanpour) November 6, 2019