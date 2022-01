ENVIAR DINERO de ESPAÑA a REINO UNIDO> Paso a Paso>>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Enviar dinero de España a Reino Unido: Si necesita transferir dinero de España al Reino Unido, básicamente tiene dos opciones:

Usa un banco Utilice un corredor de divisas

Muchas personas pueden pensar automáticamente en usar su banco, ya que es más familiar, y ya tienen una cuenta.

Pero hay algunas ventajas de costo y servicio al usar un corredor de divisas.

El factor más importante en una transferencia internacional de dinero de España al Reino Unido es el tipo de cambio. Piense en el tipo de cambio como en el precio que está recibiendo.

Cuando se trata de tipos de cambio, los bancos no son tus amigos.

No importa si usted es un cliente de larga data o no.

Los grandes bancos saben que sus clientes son esencialmente una audiencia cautiva, y como resultado, sus tipos de cambio son terribles.

Si está vendiendo una propiedad en España por, por ejemplo, €80,000, y desea transferir el dinero de España a una cuenta bancaria del Reino Unido, un banco podría costarle entre €2,400 y €3,200 adicionales.

Eso no es una cantidad insignificante para nadie. Siempre vale la pena obtener una cotización alternativa para su banco.

Cómo Enviar dinero de España al Reino Unido (en 4 sencillos pasos)

Enviar dinero de España a Reino Unido: Puede ver a continuación, el proceso se puede dividir en cuatro pasos simples.

¿Cuánto dura una transferencia bancaria de España al Reino Unido?

En términos generales, debe tomar 2-3 días hábiles.

Enviar dinero de España a Reino Unido: Puede variar porque algunos bancos son más rápidos que otros en la compensación de fondos en su cuenta bancaria del Reino Unido.

Si ha vendido una propiedad en España y se le ha dado un giro bancario, primero debe depositarlo. Podemos ayudar a acelerar esto.

Además, si un fin de semana cae en medio de su transferencia, eso también puede agregar un poco de tiempo (la mayoría de los bancos cierran durante el fin de semana).

Así que hay algunas variables, pero por lo general, es bastante rápido.

He encontrado que los corredores de divisas normalmente son más eficientes en el procesamiento de pagos que los bancos españoles. Por lo tanto, un corredor puede ser más rápido en llevar su dinero a su cuenta bancaria del Reino Unido, a veces por varios días.

Por qué los corredores de divisas son diferentes de los bancos

Enviar dinero de España a Reino Unido: Si no desea incurrir en los altos costos de usar un banco, la mejor manera de transferir dinero de España al Reino Unido es usar un corredor de divisas.

Los grandes bancos como Barclays, HSBC, Natwest y Santander están especializados en hipotecas y cuentas de ahorro.

Las divisas y las transferencias internacionales de dinero no son sus productos principales.

Como resultado, los tipos de cambio que ofrecen no suelen ser competitivos y su personal no tiene mucha experiencia en esta esfera.

Los corredores de divisas se especializan en transferencias internacionales de dinero.

Para los clientes, conduce a menores costos y un mejor servicio.

La mayoría de la gente no tiene el tiempo o el deseo de ver los tipos de cambio todo el día.

Usted podría fácilmente perder una buena tasa o no ser consciente de los riesgos que se avecinan.

Si tiene una tasa específica a la que está apuntando, un corredor de divisas puede poner en marcha una alerta de comercio para usted.

Si el tipo de cambio EUR a GBP alcanza ese nivel, su corredor puede avisarle.

Para transferencias de dinero más grandes, incluso pequeños movimientos en el tipo de cambio pueden hacer una gran diferencia en el dinero que recibirá.

Por lo tanto, puede valer la pena hablar con alguien con experiencia en esto.

Un banco, por otro lado, no está configurado para ofrecerle ningún tipo de servicio personalizado.

¿Te imaginas pedirle a tu banco que vigile el tipo de cambio y te llame cuando sea el momento adecuado?

Señal de risa.

La verdad sobre los tipos de cambio falsos en línea

Enviar dinero de España a Reino Unido: Probablemente haya visto tipos de cambio en línea.

Hay bastantes sitios web ahora, como XE, Oanda y DailyFX, que proporcionan tipos de cambio en vivo, gráficos y noticias.

Pero la parte que la mayoría de la gente echa de menos es que las tarifas que se muestran en estos no están realmente disponibles para los clientes.

Si busca el descargo de responsabilidad (generalmente en la parte inferior), dirá algo como «solo con fines informativos» o «no disponible para los consumidores».

La razón es que son tipos «interbancarios».

Como su nombre indica, los bancos utilizan las tasas interbancarias para liquidar operaciones entre sí.

Ni siquiera las grandes corporaciones que comercian decenas de millones al día obtienen la tasa interbancaria.

Supongo que es un poco como alquilar un coche.

Las tarifas anunciadas que ves no son realistas ni alcanzables.

Si desea obtener un tipo de cambio real, le sugiero que solicite una cotización de un banco o corredor de divisas.

Al menos de esa manera puedes tener un mejor presupuesto para el futuro.

Cómo obtener la mejor tasa de cambio

Enviar dinero de España a Reino Unido: Un corredor de divisas puede ayudarlo a lograr la mejor tasa de cambio posible.

Como las tarifas cambian continuamente a lo largo del día, puede ser una decisión difícil saber cuándo fijar su tarifa.

Algunos corredores de divisas pueden ayudarlo con el calendario de los tipos de cambio.

Nadie tiene una bola de cristal, pero los corredores de divisas están mucho más familiarizados con las fluctuaciones de los tipos de cambio y las noticias y eventos relacionados.

Por ejemplo, en una transferencia de 120.000€, incluso si logras una mejora de la tasa del 0,5% al operar sobre la base de algunas noticias positivas, habrías ganado 600 €adicionales.

Debo señalar que no todos los corredores de divisas son iguales.

En estos días hay un ejército creciente de operadores solo en línea, como Transferwise, CurrencyFair, PayPal o Revolut.

Son efectivamente plataformas o aplicaciones «hágalo usted mismo».

Se adapta a algunas personas, pero no a otras.

Si tiene un problema o consulta, el servicio de atención al cliente es a través de correo electrónico o chat web.

Esa no va a ser una buena opción para alguien con mucho dinero en juego.

Yo también he estado allí. He enviado una gran parte de mi dinero al extranjero.

No había manera de que yo mismo tocara todos los detalles y esperara lo mejor.

Quería que otro humano revisara las cosas, me avisara cuando había llegado mi dinero y cuando lo habían enviado.

¿Por qué agregar estrés y preocupación al tratar de hacer todo usted mismo?

¡Cuidado con las comisiones de giro de los banqueros españoles!

Enviar dinero de España a Reino Unido: Si está enviando dinero desde España al Reino Unido, los bancos españoles pueden cobrar muchas tarifas desagradables.

Uno de los peores está en los giros bancarios.

Tomemos la situación común de un ex-residente británico que está vendiendo una propiedad en España…

Al finalizar, el vendedor recibirá un Cheque Bancario en euros del Notario.

Esta sigue siendo la forma más utilizada en España para que el vendedor reciba sus ganancias.

Ahora pensarías que un banco español te permitiría depositar tu Cheque Bancario gratis, ¿verdad?

No, No, No. Lamentablemente, ese no es el caso.

Los principales bancos españoles, como Santander, Caixa, Bilbao y Sabadell, suelen cobrarle un porcentaje del Giro bancario simplemente para depositarlo en su propia cuenta bancaria española.

Nuestra investigación encontró que la tarifa típica cobrada por los grandes bancos españoles oscilaba entre el 0,5% y el 1,0%.

Usando un ejemplo de una venta de propiedad española de €100,000, la tarifa solo para cobrar el giro bancario de su banquero podría estar entre € 500 y €1,000.

Y eso es antes de que hayas convertido tus Euros en libras. Es una estafa.

Afortunadamente, tenemos una solución.

Es una forma sencilla de ahorrar dinero en una transacción tan importante.

Esto no es algo que esté fácilmente disponible en otros lugares, ya que la mayoría de los corredores no tienen presencia física en España.

¿Puede evitar las tarifas de transferencia internacional?

(respuesta: SÍ)

Enviar dinero de España a Reino Unido: Cuando transfieres dinero de España a Inglaterra, Escocia o Gales, casi todos los bancos (e incluso algunos corredores de divisas) te cobrarán comisiones por transferencias internacionales.

Por lo general, se trata de tarifas fijas que se cobran en cada transferencia internacional.

Supongo que los bancos lo describirían como un tipo de ‘tarifa de administración’.

Pero tenga en cuenta que casi todas las operaciones bancarias se realizan electrónicamente en estos días, por lo que la idea de que agreguen más tarifas por algo que no les ha causado un costo real es molesta, por decir lo menos.

Las tarifas de transferencia internacional suelen oscilar entre 15 y 20 €por transferencia de dinero.

Si bien no es significativo, para un cliente es un poco como frotar sal en las heridas.

Tenga en cuenta que algunos bancos le cobran dos veces. Una comisión para el banco emisor y una comisión para el banco receptor.

Los corredores de divisas tienen diferentes puntos de vista sobre este tema.

Muchos simplemente copian los bancos y cobran tarifas de transferencia también.

¿Qué tan seguro es usar un corredor de divisas?

Enviar dinero de España a Reino Unido: Los nuevos clientes a menudo preguntan ¿es seguro usar un corredor de divisas?

Me parece justo. A menudo tratamos con sumas que cambian vidas.

La clave es asegurarse de utilizar un corredor de divisas que esté Autorizado y Regulado por la Autoridad de Conducta Financiera

Una empresa autorizada por la FCA tiene la obligación reglamentaria de separar el dinero de los clientes del suyo propio.

¿Qué significa eso?

Su dinero se guardará en una cuenta bancaria separada y protegida, designada solo para transacciones de clientes.