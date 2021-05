La falta de claridad sobre el origen del nuevo coronavirus favorece la teoría de que la enfermedad surgió en el laboratorio; expertos dicen que se necesitan más estudios.

Estados Unidos está más cerca que nunca de superar la Covid-19, con la mitad del país vacunado y más restricciones levantadas.

Pero estamos lejos de saber cómo surgió este virus, que hizo que el mundo se detuviera, lo cual es muy aterrador, ya que hay crecientes sugerencias de que no ocurrió sólo naturalmente, como muchos expertos han argumentado durante mucho tiempo.

Estados Unidos, con cada vez más urgencia, está pidiendo más estudios, advirtiendo sobre los riesgos de futuras pandemias y considerando más abiertamente la idea de que errores o un accidente en un laboratorio chino causaron la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno chino dice que el caso está cerrado.

¿Qué hay de nuevo?

Un informe de inteligencia estadounidense señaló que varios investigadores del Instituto Wuhan de virología de China enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados, un nuevo detalle sobre la gravedad de sus síntomas.

No está claro si los investigadores contrajeron Covid-19 y el laboratorio negó vehementemente el informe, diciendo que es una mentira forzar la llamada teoría de fugas de laboratorio como la fuente de la enfermedad.

Científicos afiliados al instituto han dicho previamente que no se han puesto en contacto con Covid-19 hasta el 30 de diciembre.

De hecho, los Estados Unidos proporcionaron algunos fondos para el estudio del coronavirus y su transmisión por murciélagos, que llegaron al Instituto Wuhan de Virología.

En el Capitolio el martes (25), el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que habría sido un “abandono del deber” no financiar la investigación del coronavirus en murciélagos en China.

“No quieres estudiar murciélagos en el condado de Fairfax, Virginia, para averiguar qué interfaz humano-animal puede conducir a un salto en las especies”, dijo Fauci, agregando que Estados Unidos tiene que ir “donde está la acción”.

Por separado en la Casa Blanca, Fauci dijo que muchos científicos todavía creen que la enfermedad ocurrió naturalmente, pero también es imperativo llegar al fondo de esta teoría con más investigaciones.

Un asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jamie Metzl, dijo que la teoría de las fugas de laboratorio es posible mientras los científicos están “pinchando y estudiando” virus con la buena intención de desarrollar vacunas.

“Así que creo que lo que posiblemente sucedió fue una filtración accidental seguida de un encubrimiento criminal”, dijo Metzl, quien fue funcionario de la administración de Bill Clinton en el Departamento de Estado de Estados Unidos y es miembro de alto rango del Consejo Atlántico.

Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, también dijo esta semana que no está convencido de que la enfermedad se haya producido de forma natural y que ha impulsado una investigación más profunda. Ese es el punto culminante aquí: tiene que haber más investigación

.La versión oficial sobre el origen del Covid-19 no es lo suficientemente buena

Un estudio en profundidad llevado a cabo por la OMS con el gobierno chino, publicado en marzo, exploró diferentes orígenes posibles de la enfermedad y concluyó que si bien todavía no era posible probar cómo evolucionó la enfermedad, era probable que se hubiera transferido a los seres humanos directamente de murciélagos, o más probablemente de una especie intermedia que la tomó de los murciélagos y luego la transmitió a los seres humanos.

El informe de la OMS argumentó que la teoría de las fugas de laboratorio era “extremadamente improbable”, aunque citó la falta de trabajadores de laboratorio infectados antes de diciembre como argumento en contra de la teoría.

El informe de inteligencia estadounidense sugiere ahora que los trabajadores del laboratorio cayeron enfermos antes de diciembre.

Además, incluso cuando se publicó, los funcionarios de la OMS pidieron más investigación y apertura por parte de los chinos.

Encubrimientos al principio

Al comienzo del brote, sobre el que China no advirtió adecuadamente al mundo, las autoridades chinas atribuyeron la transmisión a un punto de acceso inicial, un mercado de mariscos en Wuhan, aunque ahora esto parece ser esencialmente una mentira, según Metzl.

De hecho, hay amplias pruebas de que el gobierno chino trató de encubrir la existencia del virus. En febrero, CNN publicó un informe con información de que los denunciantes advirtieron sobre el virus cuando se estaba propagando y fueron castigados por ello. Algunos desaparecieron, otros fueron detenidos por las autoridades chinas, mientras que otros contrajeron y murieron de Covid-19.

Este informe incluye un cronograma de advertencias de médicos en China en comparación con la inercia gubernamental.

“Cualquiera que sea el origen de la pandemia, ese primer mes que China estaba gastando toda su energía tratando de encubrir las cosas, en lugar de resolver el problema, fue que permitió que el fuego en una estufa se convirtiera en un incendio en la cocina y luego se convirtiera en un incendio en una casa hasta que llegó a un centro mundial”, dijo Metzl.

China no está dispuesta a someterse a una investigación abierta; insistió en parámetros estrictos para el estudio anterior de la OMS. El gobierno de Estados Unidos y otros criticaron la falta de transparencia, y también pidieron más estudios. El gobierno de Biden se reincorporó a quién después de que Donald Trump retiró a Estados Unidos de la organización sanitaria global.

Necesidad de más estudios

Un grupo de científicos prominentes con experiencia relevante criticó el informe de la OMS por no tomar suficientemente en serio la teoría de fugas de laboratorio: fue descartado en unas pocas páginas de un informe de varios cientos de páginas.

“Debemos tomar en serio las hipótesis sobre las repercusiones naturales y de laboratorio hasta que tengamos suficientes datos”, escribieron los científicos en la revista Science.

Las puertas cerradas también ayudaron a que las teorías de la conspiración crecieran. Cuanto más evidencia hay para la teoría de fugas de laboratorio, más valida a personas como el senador republicano de Arkansas Tom Cotton, quien defendió la idea de que el virus fue creado intencionalmente como un arma biológica.

No hay pruebas que apoyen específicamente esta declaración y los expertos todavía dicen que es una teoría poco probable. The Washington Post publicó un análisis de cómo los problemas -planteados por republicanos como Cotton, así como miembros de la administración Trump, y ahora la administración Biden- condujeron a una reevaluación de los orígenes de la enfermedad, que no fueron rastreados definitivamente.

El Dr. Paul Offit, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que era poco probable que el laboratorio de Wuhan hubiera manipulado el virus para hacerlo más contagioso usando la controvertida investigación de ganancia de función, pero que necesita ser aclarado.

Esto va a volver a suceder

Aunque las autoridades chinas no están dispuestas a permitir una investigación tan abierta, Offit dijo que el mundo necesita que se proteja de otra pandemia.

“Lo que sí sé es que tienen que permitirlo”, dijo Offit. “Esta es ahora la tercera cepa pandémica que ha destacado en los últimos 20 años. El primero fue el SRAS 1, el segundo fue mers. Creo que podemos asumir que no hemos terminado con esto [el coronavirus]“.

Y continuó: “Necesitamos saber sobre esta [contaminación por coronavirus] en el momento en que sucede. Quiero decir, es injusto que tengamos que confiar en un denunciante en China para decirnos que había un virus circulando en Wuhan que estaba matando gente. Eso frenó las cosas. No nos dio la oportunidad de actuar tan rápido como necesitábamos y creo que son los culpables de eso”.