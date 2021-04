Enjuague bucal, ¡debe diluirse en agua? ¿Utilizar el producto a menudo perjudicial el esmalte dental? Deseche sus dudas sobre la salud bucal.

La rutina diaria de higiene oral incluye desinfectar la boca luego de ingerir alimentos, la limpieza con hilo dental y también el uso de enjuague bucal. Y tal producto no solo ayuda a dejar el aliento fresco, sino que también complementa la higiene de la boca.

A pesar de ser un ítem fácilmente encontrado en granjas y mercados, no todos saben cómo usar el enjuague bucal de la manera correa y, con eso, surgen diversos mitos sobre el supuesto. Hay que decir que es necesario hacer un enjuague bucal con agua después del enjuague o incluso que el uso diario pueda corroer el esmalte del diente.

1. El enjuague bucal ayuda solo contra el mal aliento

El enjuague bucal contribuye, sí, a dejar el aliento fresco, pero también tiene otras funciones en la higiene oral. “Los enjuagues, además de refrescar el aliento y prevenir la caries, cuando presentan agentes antimicrobianos, ayudan a combatir las bacterias que causan placa bacteriana, sarro y enfermedades gingivales, como gingivitis”, detalla Nakamura.

2. El uso de la boquilla bucal puede reemplazar la excavación

No dio tiempo para ocultar los dientes, por lo que sólo tiene que utilizar el enjuague y todo está bien? No es así. El uso del producto no debe reemplazar la excavación.

“Cada etapa de higiene oral es insustituible y cada una tiene un papel importante y esencial. La escuela ayuda a desorganizar la colonia de bacterias, que llamamos placa. Esta placa debe estar desstruturada para que los agentes químicos, como los que están presentes en la pasta de dientes y el enjuague bucal, puedan actuar eficazmente” explica el especialista.

Una buena opción para la higiene oral completa es la pasta de dientes Colgate natural Extracts. La línea, además de cuidar de su sonrisa con extractos de ingredientes naturales, también ayuda a preservar el medio ambiente, ya que cuenta – en sus versiones de 90g – con el primer tubo reciclable de pasta dental de la compañía en Brasil.

3. Usar demasiado enjuague puede corroer el esmalte dental o causar otros daños

Otro mito a ser derribado. Según Nakamura, estos productos a menudo incluso ayudan a fortalecer el esmalte dental. Tampoco conllevan ningún tipo de riesgo para la mucosa de la boca, la lengua o la salud oral.

Sin embargo, no todos los enjuagues bucales son iguales, por lo que es necesario estar atento a la etiqueta de los productos y siempre seguir las orientaciones de un profesional. “Algunos enjuagues, como los basados en clorhexidina, deben usarse estrictamente de acuerdo con la recomendación del dentista“, dice el experto de Colgate. Ya la mayoría no presenta restricciones de uso y se puede aplicar a cada cepillado.

4. Es necesario diluir el enjuague bucal con agua

Hay otro error en el uso del producto. De acuerdo con un artículo publicado en el sitio web de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sao Paulo (USP), no es necesario diluir el enjuagante, pues ya viene en la concentración adecuada para proporcionar los beneficios. Diluir el enjuague bucal puede disminuir la efectividad del producto.

5. Es necesario pasar mucho tiempo haciendo enjuague bucal para que el enjuague haga efecto

El tiempo del enjuague bucal es otro punto que suele generar dudas. Generalmente, como dice Nakamura, 30 segundos ya son suficientes para que el enjuague bucal haga efecto. Sin embargo, en caso de dudas, es siempre indicado verificar las instrucciones del embalaje del producto y conversar con su dentista.