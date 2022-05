Encuestitis peor que pandemia covid-19

Todas las encuestas de Ipsos, CPI, Datum, etc sólo han demostrado que cumplen doble misión: propaganda y manipulación, ponen en manifiesto que tienden a crear maquillaje a unos y “congelamientos”, o “bajar la llanta» a otros, en comparsa de algunos medios perversos.

En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe, hizo una distinción entre la política y la moral. Los escasos –decía– no se aventuran a contradecir a la opinión de la mayoría. Hoy, en pleno siglo XXI, es casi idéntico a lo dicho por Maquiavelo, pero ya con otras palabras.

By