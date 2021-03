Es un roche el mal uso del ejercicio periodístico en nuestro país –salvo honrosas excepciones– con un gran déficit en materia de integridad y responsabilidad ética, que nos permite identificar la falta de autorregulación como consecuencia de las escandalosas mermeladas que controlan el desarrollo político y periodístico en el el Perú, como si no pasara nada. Y es tan evidente en algunos medios a través de dos vertientes: 1) el condicionamiento de la publicidad oficial, y 2) por el patrocinio político; este último conlleva una línea editorial encargada de elogiar con regularidad a un partido o a una figura política.

Prensa vendida temen Perder millones en mermelada

No hay que ser “mago” ni “gurú” para adivinar lo que está en juego en estas elecciones generales del 11 de abril para la “gran prensa” viciosa, generadora de perjuicios inconmensurables a la democracia y al Perú – lamiéndole las tabas a los inquilinos de palacio y amenazando al periodismo independiente- la realidad explica la desesperación de Grupo El Comercio, Grupo La Republica y RPP, el temor a perder los miles de millones en mermeladas que canallescamente engrosan sus alforjas con dinero de todos los peruanos.

Alucinada como “non plus ultra del periodismo”, defensores de la libertad de prensa, que sirve a la corrupción y abusos del poder, al engarzar y propagandizar al gobierno de turno. Defender intereses ocultos, maquillando, ocultando información, desinformando, manipulando con tal de permanecer mendigando el pago correspondiente, pisoteando los postulados del periodismo de servir a la ciudadanía, informando con veracidad y objetividad, contar los hechos tal como son. La historia reciente del periodismo en nuestro país muestra una fuerte uniformidad impuesta por el “tio Vlady” en el periodo de la dictadura: la prensa basura.

El 22 de marzo en mí plataforma “periodistas sin fronteras”, advertía que la jefa de Datum Urpi Torrado, en su última encuesta señala que el 14% del candidato de Acción Popular, Jonhy Lescano, a estas alturas es muy baja a comparación del 1ro. de las elecciones pasadas? La “cerebrito” de “encuestas truchas” no sabe que ahora son 17 candidatos presidenciables, por ende ningún candidato llegará a 20%? Es difícil que a estas alturas dejen el inflador mermerlero.

Se las hago fácil:

Qué habrán otros elementos que decidirán las elecciones o inclinaran la balanza, como el voto escondido del Frepap más de 1’240,000 votos 8.38% (elecciones parlamentarias 2020) como no tienen plancha presidencial pueden cruzar votos. No cuenta con ese 5.8% de votos no despreciable del Apra, que se dividen entre López Aliaga y Hernando de Soto?. La coyuntura nacional considera conveniente la alternancia en el poder luego de la experiencia de una seudo-izquierda y nacionalismos sin capacidad de gestión desde el 2011 y que ha significado un grave retroceso político, económico y moral. Que, la masa electoral es de 23 millones de votantes y por lo menos entre votos nulos, blancos, viciados y ausentismo hablamos de un 45%? Que los votos blancos y nulos no son válidos, por lo tanto no se suman a ningún candidato. Que el ganador de las elecciones se escoge solo con los votos válidos. La dispersión electoral entre los 17 aspirantes a la presidencia hace que un sector de la ciudadanía mire al voto nulo como una opción para el 11 de abril. Esto, sumado a los indecisos, puede impactar en la cantidad de votos válidos que diriman las elecciones, pero será relevante. Aunque ausentismo, los nulos y los blancos no se toman en cuenta, como lo manda la ley. Qué en un estado de emergencia como la que azota al país, estas elecciones serán un sancochado? Por cuanto los debates han desnudado la pobreza de sus propuestas? Nada concretas ni serias a sus planes para rescatar al país de la crisis sanitaria y económica que atraviesa. Pero, hubo tiempo para la confrontación pullas, agresiones, golpes bajos o proponer cualquier estupidez como la de Lezcano, “que en su gobierno pedirá a Chile que devuelva al monitor Huáscar? Como es clásico, en días previos a la contienda electoral, empiezan a aparecer encuestas bambas, truchas de toda índole, disfrazadas de “jodas”, “memes”, con diversas alocuciones o semblanzas, que fulano de tal está punteando las encuestas, que fulano de tal está en caída, etc. y así, comenzamos a ver diversas interpretaciones que podrían hacerse tendencia, considerando que nuestro país no es fiel en sus creencia y odios, en sus preferencias políticas o en sus contundencias ideológicas, la gente cambia de opinión rapidísimo, y que a veces elije hasta en el último día de la votación. Somos peruanos, sabemos cómo son las cosas, las hacemos como se nos dé la gana, cuando nos sale mal le echamos la culpa a perico de los palotes, al viento, al sol o a lo que sea. Pero así somos, son nuestros usos y costumbres electorales. Nada está dicho, estamos en una carrera larga, como si fuera una maratón. Los 6 que van casi empatados, están guardando sus energías para los últimos 50 metros planos. Puede haber sorpresas, sorpresas tiene la vida… Más aún con una prensa vendida al poder de turno y la corrupción, perfilan y maquillan a aventureros de la política por un pedazo de torta publicitaria

LO MÁS IMPORTANTE VOTE CON EL CEREBRO, CONOZCA, COMPARE Y DECIDA.

NO VOTE CON EL CORAZÓN NO SEA CARNERO NO SE DEJE ENGAÑAR.