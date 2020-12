La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, destacó los importantes beneficios económicos que han obtenido el Perú y China, en los últimos diez años, gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por ambos países.

Así lo comentó al brindar un saludo en el webinar organizado por la Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI, con motivo del décimo aniversario de la puesta en vigencia del mencionado acuerdo comercial.

“China se ha consolidado como el principal socio comercial del Perú, el principal mercado destino de nuestras exportaciones y representa innumerables oportunidades para las empresas peruanas. Además, las importaciones desde China juegan un papel clave en la economía del país. Tampoco podemos dejar de resaltar el importante crecimiento de la inversión China en el Perú en los últimos años”, indicó la titular del Mincetur.

Como se recuerda ambos países comparten una historia exitosa de integración y cooperación en diversas áreas, además de fortalecer las relaciones económicas. Un claro ejemplo es el actual proceso de optimización del TLC, el cual tiene como principal objetivo maximizar los beneficios del acuerdo comercial.

IMPORTANTES RESULTADOS

Las exportaciones peruanas a China acumularon, en la última década, US$ 89 958 millones. Solo en el 2019, las exportaciones no tradicionales peruanas registraron un récord histórico de US$ 612 millones. Las ventas del sector agropecuario crecieron en 15%, gracias a las exportaciones de frutas, como el arándano y la uva.

Cabe indicar que, a diferencia de otros socios comerciales, las exportaciones de Perú a China han crecido a una tasa promedio anual de 11% desde hace diez años. Mientras que las exportaciones a otros países del Asia han crecido a una tasa de 9%, y a América Latina a una tasa de 2%.

Por ello, se espera que los envíos peruanos al gigante asiático se recuperen en el más breve plazo.

PRODUCTOS Y EMPRESAS

En los 10 años de vigencia del TLC se registraron 786 nuevos productos peruanos exportados a China, con un valor acumulado de exportaciones de más de US$ 2 mil millones. De ellos, el 96% pertenece al sector no tradicional, destacando los rubros metal mecánico (con una participación de 26%), químico (16%) y textil (16%).

Asimismo, se registraron 1 578 nuevas empresas exportadoras a China, que acumularon exportaciones con un valor de US$ 23 803 millones. El 74% de estas empresas fueron micro y pequeñas exportadoras.