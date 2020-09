Recientemente, Kanye dio que hablar después de compartir una foto en la que surge a orinar sobre uno de sus Grammy. La idea era protestar por los contratos que se establecen con los artistas donde estos, desde su punto de vista, no reciben la recompensa justa por su trabajo.

Desde que se casó con Kanye West, han pasado seis años, que Kim Kardashian ha pasado por verdaderas ‘pruebas de fuego’ con el rapero. Actualmente se encuentra enfrentando a una más. Sin embargo, como lo demuestra US Weekly, la alta sociedad “continúa apoyando” al artista contra todo y contra todos.

By