Cuando una persona se hace acreedora de un nuevo automóvil, 0km o usado, debe contratar una serie de seguros para poder circular con tranquilidad por las calles peruanas. Si bien algunos de estos son obligatorios y otros no, la lógica indica que debería poseerlos a todos. Estamos hablando de coberturas principales de responsabilidad civil, daño propio, daño a terceros, asistencias y el SOAT.

Sin embargo, las estadísticas sorprenden cuando revelan que un 77% de los propietarios no cuentan con un seguro básico, mientras que el 40% no posee un SOAT contratado. Eduardo Chávez de Piérola, Gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, resalta que “esto significa que aproximadamente 2 millones de vehículos exponen a sus pasajeros y a peatones al desamparo en caso de un accidente de tránsito”.

El Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, como su nombre lo indica, es obligatorio para todos aquellos que manejen un vehículo automotor con propulsión propia, desde su vigencia en 2002 como parte de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Está pensado para brindar seguridad tanto a los ocupantes del vehículo como a los peatones, garantizando el pago de los gastos médicos e indemnizaciones a causa de un siniestro.

La ley indica que ante un accidente de tránsito no se requiere ninguna autoridad o investigación que autorice la atención a los heridos y sus traslados a clínicas u hospitales, activándose los servicios del seguro automáticamente. Al margen de las causas del accidente, si el vehículo está registrado en la póliza, esta cubre los daños a las personas involucradas con una cobertura límite para gastos médicos, indemnización por invalidez permanente o temporal y gastos de sepelio en caso de fallecimiento, sin cubrir ningún daño material.

Desde que está vigente, el SOAT, ha pagado más de 2500 millones de soles en gastos médicos e indemnizaciones, dando alivio económico a quienes pasan por momentos difíciles tras un accidente.

Es muy simple acceder a los beneficios de la póliza, pudiendo hacerse acreedores de manera personal o electrónica. La digitalización del seguro durante el año 2017 permitió que su adquisición sea más rápida y sencilla, pudiendo realizarse a través de una aplicación en el celular o plataformas en internet. La constancia de la póliza queda registrada en el teléfono y puede ser verificada a través de la aplicación o un SMS con la placa del vehículo al 90900.

Las coberturas y beneficios del SOAT físico y digital son idénticas y se activan al margen de las responsabilidades en el accidente. Ambas poseen el mismo precio a pagar, establecido bajo ley y sin importar si el vehículo posee multas impagas o la capacidad de manejo del conductor.

Como consecuencia de su obligatoriedad se puede aplicar una multa y retener el automóvil de aquel que no posea la póliza vigente o se encuentre vencida. Si bien los seguros vehiculares contra daños de terceros, robos o pérdida total no son obligatorios en este país y no contratarlos no posee ninguna consecuencia o sanción por parte del estado, es de vital importancia obtenerlos; ya que en caso de no poseerlo y ser responsable de un accidente o sufrir un robo, el propietario se enfrentará a grandes gastos, entre otras consecuencias.