En duda masacre a militares en Ilave. ¿Quién realizó tan exitoso Planeamiento de las Operaciones? Investiguen. Se darán con sorpresas.

Esta masacre contra nuestros soldados caídos, es responsabilidad de la presidente Dina Boluarte y sus ministros de Defensa, Justicia y Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Por la sencilla razón, un soldado que defiende la soberanía de la Patria no puede enfrente a los enemigos, sin armas.

Todos los responsables políticos y deben renunciar por honor o el Congreso debe censurarlos. Cómo se les ocurre mandar a jóvenes «soldados de plomo» a patrullar en zona de conflicto social sin ningún refuerzo, ni armas?

«Nadie va devolver la vida de estos héroes de la patria»

Esto no puede pasar la presidenta Boluarte está vulnerando el «Derecho de Defensa de los Militares» omitiendo el mandato de la ley y la Constitución política del Perú.

Cuatro versiones:

1. Gral. EP Manuel Alarcón:

«Casi mil hombres atacaron a sesenta soldados que no tienen orden de disparar porque eran vidas humanas. Nosotros respetamos la vida».

3. En respuesta a la versión de Latina, el periodista Liubomir Fernández testigo de los hechos in situ? Quién miente?

Hay algo muy no creíble en las declaraciones de Liubomir, en un momento muestra imágenes en la que los soldados están al borde del río antes de lanzarse a las aguas, rodeados de los comuneros, el sostiene que los comuneros en ese momento no los atacaban sino que los custodiaban, algo contradictoria estas afirmaciones con la realidad. Es decir el periodista de La Republica, quiere decirnos que los comuneros los acompañaban amablemente para que nuestros jóvenes soldados se lancen a las aguas del rio. Esta versión a mi entender es sesgada y no de acuerdo con los hechos.

4. Versión de Perú 21

No hay una buena información del CCFFAA menos del gobierno. Todo indicaría que Dina Boluarte, sigue el plan de Vladimir Cerrón y los «tucos», que quieren aniquilar a la policía y FFAA para tomar el poder por la fuerza! Que se largue «Dinamita» y sus camaradas. La PNP y FFAA Deben usar las armas cuando es necesario y defenderse e imponer el orden.

Piensa mal y acertarás, viejo dicho cuando uno se enfrenta a situaciones peligrosas e incomprensibles, TODO parece ser parte de un siniestro plan de Castillo y Dina para seguir jodiendo más al país… o sea, según se ve, esto es Castillo 2.0

Mentiras y más mentiras, están jugando con nuestros jóvenes soldados y policías, cualquiera que no estuvo en el lugar de los hechos puede decir una estupidez para su conveniencia. En Pysnnoticias, no nos préstamos a ningún tipo de manipulación de los hechos, somos objetivos y vamos de la mano con la verdad, no maquillamos a nadie ni desinformamos a la opinión pública.

