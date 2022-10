En charla, denuncian traición de periodistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Dentro del ciclo de charlas que el Colegio de Periodistas de Lima viene realizando, Carlos Paredes (Willax) y César Rojas (Expreso) revelaron cómo profesionales de prensa tienen conflicto de intereses respecto a la defensa de la libertad de expresión, ya que algunos trabajan para el gobierno de Pedro Castillo mientras otros impulsan demandas judiciales contra otros periodistas.

Carlos Paredes, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del CPL, reveló cifras de cómo se han incrementado las querellas contra medios de comunicación con el actual régimen. Asimismo, recordó que Vladimir Cerrón y su entorno intentaron quesea penalizado por ejercer su trabajo.

En otro momento, criticó que Jackeline Oyarce representante de Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y a la vez miembro del directorio de TV Perú, haya expuesto para el gremio, pero sin tocar abusos dentro de su mismo centro de trabajo, como con Tiffany Tipiani, reportera que fuera agredida por policías que resguardaban a Castillo, y que luego de denunciarlo, no se le renovara el contrato.

“Me pareció raro que no hable de estos temas, que desde su posición cómoda nos hable de cosas teóricas, de la libertad de prensa, y de las coas que están haciendo en Ipys, pero cuando les toca desde su trabajo, pisando tierra en este caso, como integrante del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión, me gustaría saber qué está haciendo para evitar que el gobierno de turno esté tomando de manera grosera la línea editorial del canal de todos los peruanos”, agregó Paredes.

Por su parte, Rojas explicó que a él nunca lo han podido querellar, porque en sus notas no miente con alevosía, pero sí le impulsaron una denuncia por acoso, criminalizando sus comentarios irónicos sobre la excongresista Marisa Glave –cuyo nombre no mecionó, precisamente porque se le ha prohibido mencionarla en medios de comunicación-, a quien investigaba por su rol en los peajes de Susana Villarán.

“La gente que gestionó a Odebrecht me denuncia, contratan a un abogado que trabajó para Odebrecht, y me ponen a una jueza que era parte del equipo que dio el acuerdo de colaboración eficaz para Odebrecht. Esta señora Ruth Huaynate nunca había sido jueza en su vida”, denunció.

Recordó cómo el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Gustavo Gorriti, quienes han manifestado que las informaciones no deben penalizarse, han querellado a las periodistas Claudia Toro y Jenny Zúñiga, en un claro doble rasero y abierta persecución a la libre expresión.

El evento, encabezado por el decano del CPL, Luis Tipacti, y conducido por la asesora legal Mercedes Morocho, también contó con el análisis legal de Joseph Campos, quien rememoró la lucha contra la mordaza del gobierno de Alberto Fujimori.

Cabe indicar que en setiembre pasado, Pedro Castillo se reunió con el Consejo de la Prensa Peruana, y se comprometió a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, sobre respeto al periodismo, pero hasta ahora no lo hace.

Además, en mayo de este año, el relator de la OEA, Pedro Baca Villareal, desayunó con representantes del CPL, y dio su palabra de que se pronunciaría públicamente sobre las denuncias de acoso judicial a los periodistas peruanos, pero hasta ahora no la cumple.

“En dos meses iba a presentar un informe completo y antes iba a presentar un informe preliminar. Bueno, estamos octubre, cuatro meses han pasado y hasta ahora no tenemos el informe. Se ha publicado uno preliminar de 25 páginas que he leído completamente, y no he encontrado ninguno de los comentarios que, como principal gremio periodístico del país, le hicimos”, dijo Paredes.